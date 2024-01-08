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Beyaz bastonları ile farkındalık oluşturdular

Ordu'da görme engelli vatandaşlar, beyaz bastonları ve ellerindeki pankartlar ile yürüyüş gerçekleştirdi. Görme engelli bireylerin bağımsızlığının simgesi olan beyaz bastonun toplumsal hafızada daha iyi bilinmesi ve halkın bilgilenmesi amacıyla düzenlenen yürüyüşe, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Beyaz bastonları ile farkındalık oluşturdular
08.01.2024 - 22:58,
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Beyaz bastonları ile farkındalık oluşturdular

ORDU - Ordu'da görme engelli vatandaşlar, beyaz bastonları ve ellerindeki pankartlar ile yürüyüş gerçekleştirdi.

Ordu'da bir araya gelen görme engelli vatandaşlar, 7-14 Ocak Beyaz Baston Dünya Görme Engelliler Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde, ellerinde bulunan pankartlar ve beyaz bastonları gerçekleşen yürüyüşe vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Orduspor Görme Engelliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Yavuz, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, "Görme engelli bireylerin bağımsızlığının en büyük simgesi olan beyaz bastonun toplumsal hafızada daha iyi bilinmesi ve halkın bilgilenmesi açısından bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Biz görme engellilerin yaşadığımız şehirde özgürce yürüyebilmeleri, bağımsız hareket edebilmesi için beyaz bastonumuz oldukça önem arz ediyor. Bu hususta özellikle yerel yönetimlerin kamusal alanlardaki çalışmaları hızla devam etmektedir. Bizim daha iyi imkanlarda şehrimizde mutlu ve gülen yüzle yürüyebilmemiz için belediyelerimiz ellerinden geleni yapıyorlar ama tamamlanması gerekenler de var. Toplumsal hafızadaki engellilere bakış açısının olumlu yönde değişmesi, halkımızın bilinçlenmesi ve daha mutlu yarınlar için bizimle birlikte yürüyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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