Beyaz Saray'da Silahlı Saldırı

24.05.2026 05:18
Beyaz Saray dışındaki güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlendi, olay anına ait görüntüler yayımlandı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray yerleşkesinin dışındaki güvenlik kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı ve sonrasında yaşananlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray yerleşkesinin dışındaki bir güvenlik kontrol noktasına yönelik saldırının yankıları sürerken, saldırı ve sonrasında yaşanan anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bazı gazetecilerin Beyaz Saray bahçesinde yayın yaptığı sırada ardı ardına silah seslerinin duyulduğu görülürken, daha sonra güvenlik birimlerinin teyakkuza geçtiği kameralara yansıdı. Saldırının ardından Beyaz Saray ve çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırılması da dikkat çekti.

ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray yakınındaki bir güvenlik kontrol noktasına yaklaşarak görevlilere ateş açan bir kişinin vurularak etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Olay sırasında bir görgü tanığı da yaralanırken, Başkan Donald Trump'ın konutta olduğu ve saldırıdan etkilenmediği bildirilmişti. - WASHINGTON

