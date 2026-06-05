Beykoz Belediyesi 'yolsuzluk' davasında mütalaa açıklandı

Beykoz Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' davasında görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Beykoz Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' davasında görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 26 sanık hakim karşısına çıktı. Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar görevinden uzaklaştırılan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Havva Dindar, Uğur İnci ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları da salonda hazır bulundu.

"Siz karar vermedikten sonra Silivri'den kapı açsalar kaçmam"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Alaattin Köseler, "Bir yıl 5 aydır tutukluyum 463'üncü gündeyim. Silivri'deki tek kişilik hücredeyim. Ben hücremde dedim ki bu kumpasın içindeyim. İçişleri Bakanlığı'nın müfettişi 2020-2024 yıllık süreci içeren dosyalara bakması gereken bu kişi sadece son 6 aya bakıyor. Müfettiş raporları idari denetim araçlarıdır. Görevleri İdari inceleme yapmaktır. Bu müfettişin Sulh Ceza hakimine göndermiş olduğu rapor sorgulanmadan kabul ediliyorsa ve bilirkişi raporu yerine geçiyorsa bu adaletli değil, bakış açısı şaşıdır. Eski Türkiye de böyle birşey yoktu. Eski Türkiye de de yargılandım ama tutuksuz yargılandım. Bu kadar gizli ellere gerek yok. 18. Ağır Ceza Mahkemesi sizin kararınızı yok saydı. 18. Ağır Ceza delillere bakmaksızın karar vermiştir. 463 gündür tutukluyum. Bu bilirkişinin belediye başkanının yasal sorumluluğu yoktur demesi için 463 gündür tutukluyum. Dört bayramdır Silivrideyiz, sizin verdiğiniz karar zaten yerindeydi ve nihai karar değildi, göreve zaten döndürmüyorlar, siz karar vermedikten sonra Silivri'den kapı açsalar kaçmam. Esirliğimin kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.

Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı

Mütalaada, tutuklu sanıklar Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 7 yıl 6 aydan 20 yıla, "zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıl 9 aydan 8 yıl 9 aya, "zincirleme şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 10 yıldan 35 yıla, "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan ise 3 yıl 9 aydan 14 yıla kadar hapis cezası istendi. Alaattin Köseler'in örgüt lideri kapsamında ayrıca örgütte işlenen tüm suçlardan sorumlu olduğu belirtildi.

Tutuklu sanık Havva Dindar'ın ise, "zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya, "zincirleme şekilde kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırıcılık" suçundan 10 yıldan 35 yıla, "zincirleme şekilde resmi belgede sahteciliğe yardım etme" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar cezası istendi.

Tutuklu sanık Uğur İnci hakkında, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 4 yıldan 10 yıla, "zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıl 9 aydan 8 yıl 9 aya, "zincirleme şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 10 yıldan 35 yıla, "zincirleme şekilde resmi belgede sahteciliğe yardım etme" suçundan ise 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

Cumhuriyet Savcısı, tutuksuz sanıklar Metin Ülgey ve Nuray Unutur'un üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatına karar verilmesi talep etti.

Mütalaada, tutuklu sanıklar Alaattin Köseler, Veli Gümüş ve Uğur İnci'nin tutukluluk hallerinin devamına, tutuklu sanık Havva Dindar'ın ise tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verilmesini talep etti.

Havva Dindar tahliye edildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, adli kontrol tedbirlerinin devamına, Havva Dindar'a yurt dışı yasağı ve haftada 1 gün kolluğa imza vermek tedbiri ile tahliyesine, diğer 3 tutuklu sanık Alaattin Köseler, Uğur İnci ve Veli Gümüş'ün ise tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Temmuz'a ertelendi. - İSTANBUL