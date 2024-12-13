Beykoz Belediye Başkanı'nın Toplu İş Sözleşmesi İptali Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beykoz Belediye Başkanı'nın Toplu İş Sözleşmesi İptali Protesto Edildi

Beykoz Belediye Başkanı\'nın Toplu İş Sözleşmesi İptali Protesto Edildi

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in memurlara yönelik toplu iş sözleşmesini imzalamaktan vazgeçmesi sonrası sendika üyeleri belediye binası önünde toplanarak hak taleplerini dile getirdi. Protestoların ardından yapılan basın açıklamasında emekçilerin hakları vurgulandı.

13.12.2024 14:22  Güncelleme: 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in memurları kapsayan toplu iş sözleşmesini imzalamaktan vazgeçmesi sonrası sendika üyeleri belediye binası önünde toplanarak slogan attı.

Beykoz Belediyesi ve TÜM BEL-SEN arasında 8 aydır devam eden müzakereler sonrası 6 Aralık Cuma günü yapılan toplantıda Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile anlaşma sağlanmıştı. İmza töreni gününde ise Başkan Köseler, anlaşma sürecinden vazgeçtiğini belirterek toplu iş sözleşmesini iptal etti. Alınan karar sonrası bugün öğle saatlerinde Beykoz Belediye binası önünde toplanan personel, diğer ilçelerde sözleşme sürecinin tamamlandığını belirterek Başkan Köseler'in toplu iş sözleşmeni imzalamasını istedi. Slogan atan personel yapılan basın açıklaması sonrası polis gözetiminde olaysız bir şekilde dağıldı.

"Emekçinin hakları üzerinden tasarruf yapılmasını kabul etmiyoruz"

Yapılan basın açıklamasında, " Anadolu Yakası'nda yetkili olduğumuz Kadıköy, Ataşehir, Maltepe, Adalar ve Tuzla belediyelerinde imzaladığımız emekçilerin hak ve ücretleri üzerinde ciddi kazanımlarla sonuçlanan toplu iş sözleşmelerinin bir benzerini de Beykoz Belediyesi'nde imzalamak için belediye yönetimi ile görüşmelere başladık. Tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen belediye yönetiminin emekçilerin haklarına karşı duyarsız tavrı ve sıfır zam dayatması bizlerce anlaşılabilir değildir. Yönetme kabiliyeti olmayan liyakatsiz yöneticilerin faturasını biz emekçiler ödemek zorunda kalıyoruz. Kamu kaynağı olmadığı söylemini kabul etmiyoruz. Kurumların şeffaf hesap verebilir bir anlayışla kaynaklarını doğru kullandığı takdirde herhangi bir mali sıkıntı yaşamayacağını biz emekçiler çok iyi biliyoruz. Bizler, Beykoz halkına hizmet veren emekçileriz ancak geçinemiyoruz. Emekçinin hakları üzerinden tasarruf yapılmasını kabul etmiyoruz. Ücret taleplerimiz kurumların bütçelerini sıkıntıya sokacak durumda değildir. Beykoz Belediyesi'nin yıllık bütçesinin yüzde 2'sini talep ediyoruz. Buradan Beykoz Belediye başkanına soruyoruz; belediye emekçileri bütçenin yüzde 2'sini bile hak etmiyor mu?" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Alaattin Köseler, Yerel Haberler, Politika, Belediye, Sendika, Ekonomi, Güncel, Beykoz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beykoz Belediye Başkanı'nın Toplu İş Sözleşmesi İptali Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:09 Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı’nı terör örgütü PKKYPG’den kurtardı Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
14:48 A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu
13:53 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii’nde Türk bayrağı açıldı Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
13:53 Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet
12:58 Rusya’ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
22:08 Europol: PKK, Avrupa’da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor Europol: PKK, Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor
21:52 Bir dönem Avrupa’yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek Bir dönem Avrupa'yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
21:24 Galatasaray’da takımın bel kemiği sakatlandı Galatasaray'da takımın bel kemiği sakatlandı
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:56 Fabrizio Romano, Arda Güler’in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı
20:55 Özgür Özel’den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil Özgür Özel'den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil
20:47 İstanbul’da en pahalı mezar yeri ücreti 111 bin 632 lira oldu İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 111 bin 632 lira oldu
20:37 İstanbul’da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi
20:35 AK Parti grubu da ’evet’ dedi İBB’nin borçlanma talepleri onaylandı AK Parti grubu da 'evet' dedi! İBB'nin borçlanma talepleri onaylandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 16:14:05. #1.11#
SON DAKİKA: Beykoz Belediye Başkanı'nın Toplu İş Sözleşmesi İptali Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.