Son dakika haberleri... Beykoz'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Beykoz'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

16.07.2022 01:08

Son dakika habere göre Beykoz'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı Beykoz'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma programı düzenlendi Beykoz'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Beykoz'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Beykoz'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma programı düzenlendi

İSTANBUL - Beykoz'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Programda, 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin 6. yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Beykoz Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği tarafından hain darbe girişiminin yıl dönümünde darbe gecesi yaşananları ve demokrasi şehitlerini hatırlamak amacıyla düzenlenen programla bir kez daha milletin sarsılmaz iradesi gözler önüne serildi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı'na Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, İlçe protokolü, emniyet mensupları, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Sergi açılışı ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından Mısırlı Hafız Dr. Muhammed Recep, Kuran-ı Kerim tilavetinde bulunarak dualar etti. Sinevizyon gösteriminin yapıldığı programda, Eşref Ziya Terzi vatandaşlara ilahi dinletisi sundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcıların duygulandığının görüldü.

"15 Temmuzu unutturmamamız lazım"

Beykoz'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde anma programında konuşan Beykoz Belediyesi Başkanı Murat Aydın, " 15 Temmuz için söz ile ifade edilecek şeyler az ama bu çok önemli bir hadise olduğu için yine üzerinde durmak gerekiyor. Unutturmamak gerekiyor, yaşamak gerekiyor, mutlaka hatırlatmak gerekiyor. Yoksa bu güne gelişin çok kolay olduğu zannedilir. Bazı şeylerin taze tutulması gerekiyor. 15 Temmuzda bunların en önemlilerinden bir tanesidir. Rabbim Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu güzel aziz milletin ferasetiyle, 251 şehidimiz inşallah cennetteler, rabbim inşallah bizleri onlara komşu eyler. Bu alçakça oyun şehitlerimiz sayesinde son buldu" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Beykoz'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı - Son Dakika

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