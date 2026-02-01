Soğuğa aldırış etmeyen vatandaşlar Balık Festivali\'ne koştu

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Balık Festivali, binlerce vatandaşın katılımıyla coşku içinde gerçekleştirildi. Festival kapsamında Beykozlulara 5 bin kişilik balık ekmek, içecek ve tatlı ikramı yapılırken, sahne alan Baransel ve Semih Aytaç sevilen şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ev sahipliğinde Beykoz Sahili Etkinlik Alanı'nda gerçekleşen etkinliğe; İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer, Beykoz Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan, AK Parti Beykoz Kadın Kolları Başkanı Nursel Şahin, AK Parti Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Umut Aktürk, Beykoz Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve spor kulübü temsilcileri ile soğuk havaya rağmen binlerce Beykozlu katıldı.

Festivalde ilçe sakinlerine hitap eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Balık Festivali'nin Beykoz'da kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini vurgulayarak, soğuk havaya rağmen alanı dolduran vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Vekili Gürzel: "Biz birlikte Beykoz'uz"

Soğuğa rağmen kalabalığa dikkat çeken Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, "Soğuğa rağmen güzel bir kalabalık var. Balık Festivali Beykoz'da sevilen bir etkinliktir. Zaten festival vatandaşlarımızın talebi üzerine yapıldı. Biz de memnun kaldık. Keyifli bir gün geçiriyoruz soğuk olmasına rağmen. Komşularımızla iç içeyiz. Ortamımız çok sıcak" dedi.

Gürzel, Beykoz'a yönelik vizyonunu da şu sözlerle paylaştı: "Biz yola çıkarken 'Beykoz'a Değer' dedik. Attığımız her adımda bu sözü tutmak için çalışıyoruz. İstiyoruz ki Beykoz'un her sokağında neşe, her hanesinde huzur olsun. Çünkü biz yürekten inanıyoruz ki; biz birlikte Beykoz'uz.".

Gürzel konuşmasında, "Bugün burada Semih Aytaç ve Baransel'in şarkılarıyla bir araya geliyor, balık ekmeğimizi paylaşarak bu güzel sahilde aynı sofrada buluşuyoruz. Bu birlik ve beraberlik tablosu Beykoz'un en büyük zenginliğidir" ifadelerini kullandı.

Balık ekmek ikramı ve konserlerle renklenen Balık Festivali, Beykoz'da keyifli ve coşkulu anlara sahne oldu. - İSTANBUL