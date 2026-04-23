Beykoz\'da çocuklar bayramın tadını doyasıya çıkardı

Beykoz Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ilçede tam bir festival havası estirdi. Sahilde kurulan dev etkinlik alanında binlerce çocuk eğlencenin tadına varırken, dünya çocukları Beykoz'da kardeşlik köprüleri kurdu.

Beykoz'da 23 Nisan kutlamaları, sabahın erken saatlerinde Beykoz Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından program, Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi'nde devam etti. Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kutlama programında çocukların hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı. Resmi törenlerin ardından bayramın coşkusu, Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliğinde sahil etkinlik alanına taşındı. Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar için adeta bir özel bir dünya kuruldu. Şişme oyun gruplarında enerjilerini atan minikler, VR sanal gerçeklik gözlükleri, motosiklet ve Formula 1 simülasyonları ile teknolojik bir serüvene atıldı. At binme deneyimi yaşayan, basketbol makinesinde ter döken çocuklar, ebru, uçurtma, tuval boyama ve 23 Nisan temalı atölyelerde ise yeteneklerini sergiledi.

5 ülkeden dans grupları Beykoz'da

Etkinlik alanındaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 23 Nisan kutlamaları kapsamında Türkiye'ye gelen Almanya, Kırgızistan, Kosova, Bosna Hersek ve Kıbrıs halk dansları ekipleri, kendi kültürel ezgilerini Beykoz sahilinde sergiledi. Türk halk oyunları ekibinin de eşlik ettiği gösteriler, izleyicilerden büyük alkış topladı.

"Sizler geleceğin mimarlarısınız"

Gösterilerin ardından sahneye davet edilen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, çocukların bayramını kutlayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyadaki tüm çocuklara armağan ettiği bu eşsiz bayramda sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Beykoz Belediyesi olarak en büyük önceliğimiz, sizlerin gülen yüzüdür. Bugün sadece eğlenmiyoruz, aynı zamanda farklı ülkelerden gelen kardeşlerimizle bir gönül köprüsü kuruyoruz. Cumhuriyetimizin teminatı olan sizler, yarının güçlü Türkiye'sinin mimarları olacaksınız. Hepinizin bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından dünya çocuklarına katılım sertifikalarını takdim eden Başkan Vekili Gürzel, minik misafirlerle anı fotoğrafı çektirdi. Program, çocukların sevgilisi Kral Şakir Müzikali ve göz alıcı Bubble Show gösterileriyle kesintisiz devam etti.

Beykoz'da sporla büyüyen nesiller

23 Nisan coşkusu sahil etkinliklerinin yanı sıra Beykoz Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen sportif organizasyonlarla ilçenin farklı noktalarına yayıldı. Alibahadır Mesire Alanı Mete Gazoz Okçuluk Tesisleri'nde "Hedef Tam Merkez: 23 Nisan Olimpik Okçuluk Turnuvası" kapsamında düzenlenen müsabakalarda "Minikler" ve "Yıldızlar" kategorisindeki sporcular, ata sporu okçulukta olimpiyat ruhunu Beykoz'a taşıdı. Geleceğin Mete Gazoz'larının yetişmesine imkan sağlayan turnuva, izleyenlerinden tam not aldı. Bayram heyecanının bir diğer adresi ise Kavacık Spor 15 Temmuz Şehitler Stadı oldu. Belediye bünyesinde organize edilen futbol etkinliklerinde bir araya gelen genç yetenekler, sportmenlik çerçevesinde hazırlık maçları gerçekleştirdi. Fiziksel gelişimi ve takım ruhunu destekleyen bu organizasyonlarla Beykozlu çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hem sanatın hem de sporun birleştirici gücüyle kutlama imkanı buldu. - İSTANBUL