Beykoz\'da yüzde 60 istihdam garantili "Eğitim ve İstihdamda İş Birliği Protokolü" imzalandı

23.02.2026 16:52  Güncelleme: 16:58
TOGEMDER ve işbirliği ortaklarıyla gerçekleştirilen protokol kapsamında gençler ve dezavantajlı bireylere elektronik teknolojiler alanında eğitim verilecek, doğrudan istihdama kazandırılacak.

Toplumsal Gelişim Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) koordinasyonunda, Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD), Beykoz Belediyesi, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle imzalanan "Eğitim ve İstihdamda İş Birliği Protokolü" kapsamında gençler ve dezavantajlı bireyler elektronik teknolojiler alanında eğitilerek doğrudan istihdama kazandırılacak.

Toplumsal Gelişim Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) öncülüğünde Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD), Beykoz Belediyesi, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliğinde örnek ve uygulanabilir bir model hayata geçirildi. Gençlerin ve dezavantajlı bireylerin elektronik teknolojiler alanında mesleki bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak, onları çağın gerektirdiği teknik donanımla buluşturmak ve doğrudan istihdama yönlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Eğitim ve İstihdamda İş Birliği Protokolü" ile gençlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi; sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve istihdam imkanlarının artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında elektronik cihazların bakım, onarım ve yenilenmiş ürün standartlarına uygun şekilde yeniden ekonomiye kazandırılmasına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Katılımcılar; teknik bilgi, arıza tespit süreçleri, kalite kontrol uygulamaları ve yenileme standartları konusunda yetkinlik kazanacak. Bununla birlikte iş sağlığı ve güvenliği, mesleki etik, çalışma disiplini ve çevresel sürdürülebilirlik konuları da eğitim programının bir parçası olacak. Bu yönüyle projenin yalnızca bireysel meslek edindirmeyi değil; aynı zamanda döngüsel ekonomi anlayışını yaygınlaştırması da hedefleniyor. Yanı sıra proje, atıl durumdaki elektronik cihazların yeniden ekonomiye kazandırılmasıyla kaynak verimliliğine katkı sağlarken, sıfır atık politikalarını destekleyerek karbon salınımının azaltılmasına somut fayda üretmesi bekleniyor.

"Amacımız gençlerin mesleki bilgi ve becerilerine kazanım sağlamak ve doğrudan istihdama yönlendirmek"

TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Belma Sekmen, hayata geçirilen iş birliği ile Beykoz'da eğitim, üretim ve istihdam zincirinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir, uygulanabilir bir mesleki eğitim modelinin oluşturulmasının hedeflendiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"TOGEMDER olarak amacımız, gençlerimizin elektronik teknoloji alanında mesleki bilgi ve becerilerine kazanım sağlamak, onları çağın gerektirdiği teknik donanımlara ulaştırmak ve doğrudan istihdama yönlendirmektir. Kamu kurumu, yerel yönetimler, sivil toplum ve özel sektörün aynı hedef doğrultusunda ilerlemesi, projenin en güçlü yönüdür. Döngüsel ekonomi anlayışının sürdürülebilmesi amacıyla hayata geçirilen bu model sayesinde 'Al, yap, at' yerine 'Azalt, yeniden kullan, geri dönüştür' prensibi kullanılacak. Bu pilot projenin eğitim ve istihdam alanlarında örnek teşkil edeceğine inanıyoruz."

"Beykoz'da yaşayan kursiyerlerimize istihdam desteği sağlayacağız"

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Zengin'in, yerel yönetimlerin eğitim ve istihdam süreçlerindeki rolüne dikkat çekerek, gençlerin iş gücüne katılımını artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini aktardı. Zengin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler de Beykoz Belediyesi olarak bu projenin istihdam ayağındayız. Beykoz'da istihdam konusunda sıkıntı yaşayan kursiyerlerimize faydamız olacak. Kendilerine meslek edindirme kursu açmış olmanın ve bu pilot çalışmanın Beykoz'da açılmış olması bizler için ayrıca gurur verici. Ev sahipliğimiz ve başarılı çalışmalarımız sonucunda meslek edindirme yönünde kalıcı bir çalışmamız olacak, herkese teşekkür ediyorum."

Eğitim sürecinin sonunda katılımcıların sertifikalandırılması ve sektörle buluşturularak istihdama yönlendirilmesi hedeflenirken, sürdürülebilir istihdam modeli sayesinde hem nitelikli iş gücü ihtiyacına katkı sağlanması hem de sosyal fayda üretilmesi amaçlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Teknoloji, Yerel, Son Dakika

