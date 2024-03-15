Beykoz\'da Yıkılan Kazım Karabekir Cami Yeniden Açıldı

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Beykoz'da depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılan Kazım Karabekir Cami, Beykoz Belediyesi tarafından yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

Beykoz'da 1967 yılında Soğuksu halkı tarafından yaptırılan ve 1980 yılında ibadete açılan Kazım Karabekir Cami, depreme dayanıksız olması nedeniyle 6 ay önce yıkılmıştı. Beykoz Belediyesi tarafından depreme dayanıklı bir şekilde yeniden yapılan cami Ramazan ayının ilk cuma namazının ardından kurban kesilerek dualarla açıldı. Cami arsasının tamamı kullanılarak cemaat kapasitesi 2 katına çıkarıldı. Açılışına Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve çok sayıda vatandaşın katıldığı Camide yaklaşık 500 kişi ibadetini gerçekleştirebilecek.

"5 aylık sürede tamamladık"

Caminin açılışında konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Cami binamız deprem şartlarına uygun değildi. Risk oluşturuyordu. Dolayısıyla yenilemek icap etti. Ben emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve yüklenici firmaya çok teşekkür ediyorum. 5 aylık süreç içerisinde burayı tamamladılar. Ramazan'ın ilk cumasını da burada kılmış olduk, açılışını yaptık. Sağ olsun mahallemiz de sahip çıktı. Hayırlı olsun, içi şen olsun" diye konuştu.

"Ramazan ayında da böyle güzel bir esere kavuşmuş olmaktan dolayı mutluyuz"

Açılışta konuşan İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Camiler sadece içerisinde ibadet ettiğimiz yerler değil. Kardeşlik duygusunu en güzel şekilde yaşadığımız mekanlardır. Hem okuldur hem devlettir. Hem ibadethanedir. Beytullah'ın şubeleridir. Ramazan ayında da böyle güzel bir esere kavuşmuş olmaktan dolayı mutluyuz." diye konuştu. - İSTANBUL