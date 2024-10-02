Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Ekim Ayı Etkinlik Programını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Ekim Ayı Etkinlik Programını Açıkladı

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Ekim Ayı Etkinlik Programını Açıkladı

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Ekim ayında tiyatro, konser ve stand-up gösterilerinden oluşan zengin bir program sunuyor. Ali Poyrazoğlu, Okan Bayülgen, Doğu Demirkol gibi çok sayıda ünlü ismin sahne alacağı etkinlikler, sanatseverleri bekliyor.

02.10.2024 17:24  Güncelleme: 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde Ekim ayı kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde tiyatro, konser ve stand-up gösterilerinden oluşan dopdolu bir program sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Beylikdüzü Sahnesi yeni sezonda da perdelerini açıyor. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) ekim ayında, kültür-sanat dünyasının önemli isimlerini ağırlayacak. Ali Poyrazoğlu, Okan Bayülgen, Şevket Çoruh, Doğu Demirkol, Özgür Turhan ve Barbaros Şansal gibi isimlerin ön plana çıktığı ekim ayı etkinlikleri, 1 Ekim'de Armağan Çağlayan'ın hatıralarını anlattığı 3 saatlik gösterisiyle başladı. Okan Bayülgen, 2 Ekim'de Türkiye'nin ilk siyasi mizah gazetesi Markopaşa'nın masalsı günlüğünü tutan "Meçhul Paşa", 4 Ekim'de Bülent Parlak'ın uyarladığı komedi "Leyla ile Mecnun Değil" sahnelenecek. 5 Ekim'de Okan Bayülgen ile Ebru Unurtan'ın başrollerini paylaştığı "Otelde", 6 Ekim'de Barbaros Şansal'ın tek kişilik gösterisi "Burda Olmaz", 9 Ekim'de ise Mahşer-i Cümbüş'ün doğaçlama gösterisi izleyiciyle buluşacak.

Büyük usta Ali Poyrazoğlu 10 Ekim'de Melis İşiten ve Şahin Irmak'ın başrollerini paylaştığı "Seni Seviyorum, İyi ki Ayrılmışız" adlı komedi ve 11 Ekim'de Mesut Süre'nin "Meksika Çıkmazı" adlı doğaçlama gösterisiyle devam edecek. 12 Ekim'de Doğu Demirkol, 14 Ekim'de büyük usta Ali Poyrazoğlu sahneye çıkacak. 16 Ekim'de ise Berfu ve Eser Yenenler çiftinin iki yıldır kapalı gişe oynadıkları "Çift Terapisi" İstanbullu tiyatro severleri bekliyor.

Kapanış 31'inde, Ahmet Aslan konseriyle

Takvim, 17 Ekim'de Özgür Turhan'ın "Yenisi" adlı tek kişilik gösterisi, 24 Ekim'de Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu'nun "Bir Baba Hamlet"'i ve 31 Ekim'deki Ahmet Aslan konseriyle sona eriyor. Ayrıca 8 Ekim'de Nazım Hikmet'in annesi "Celile", 15 Ekim'de "Freud'un İnsanları" ve 30 Ekim'de "Fanatik" adlı oyunlar da ekim programında yer alıyor. Sanatseverler, www.beylikduzu.istanbul adresindeki etkinlik takviminden detaylı bilgiye ulaşabilir. Beylikdüzü Belediyesi Tiyatrosu'nun 5 Ekim Cumartesi, 12 Ekim Cumartesi ve her pazar günü birer çocuk oyunu, 13 Ekim'de "Ne Oynuyoruz" adlı doğaçlama gösterisi ve 23 Ekim'de "Ayı ve Bir Evlenme Teklifi" adlı oyunu ise ücretsiz izlenebilir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ali Poyrazoğlu, Doğu Demirkol, Okan Bayülgen, Kültür Sanat, Beylikdüzü, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Ekim Ayı Etkinlik Programını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 İsrail’den tehdit: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz İsrail'den tehdit: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:34 AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü: Hedefimiz enflasyondaki düşüşün devamını sağlamak AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü: Hedefimiz enflasyondaki düşüşün devamını sağlamak
10:18 Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 20:00:32. #1.13#
SON DAKİKA: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Ekim Ayı Etkinlik Programını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement