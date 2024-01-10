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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın temsilcileriyle bir araya gelerek, basın emekçilerinin gününü kutladı. Çalık, gazetecilerin iletişimin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, daha özgür ortamlarda çalışmalarını sürdürebilmelerini diledi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
10.01.2024 - 23:30,  Güncelleme: 23:32
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın temsilcileriyle bir araya geldi. Çalık, "Sizler iletişimin en önemli unsurlarından birisiniz. Allah daha özgür ortamlarda kaleminizi kullanmayı nasipetsin" diyerek tüm basın emekçilerinin gününü kutladı.

Beylikdüzü Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde basın emekçilerini ağırladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa; Cumhuriyet Halk Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş, İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Mert, Türkiye Yerel Basın Birliği Başkanı Nezir Karayün, İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği Genel Sekreteri Hanifi Çelik ile yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

"SİZLER İLETİŞİMİN EN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN BİRİSİNİZ"

Başkan Çalık, günün anlamına ilişkin yaptığı konuşmada, "Gazetecilere çok ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Her zaman basın emekçisinin yanında olmaya gayret ettik. Her ortamda da basın emekçileri bizi yalnız bırakmadı. Siz ne kadar faaliyet ortaya koyarsanız koyun, şayet bu faaliyetler doğru kanallarla vatandaşa ulaşmıyorsa yaptığınız işin çok kıymeti kalmıyor. Sizler iletişimin en önemli unsurlarından birisiniz. Sabahın erken saatlerinde başlayan mesainiz gece geç saatlere kadar devam ediyor.  Zor bir yaşamınız olduğunun farkındayım. Allah daha özgür ortamlarda kaleminizi kullanmayı nasip etsin. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Çalık konuşmasının devamında ise başta afet alanında olmak üzere yapılan çalışmaları paylaştı. Basın mensuplardan gelen soruları yanıtladı.

Kaynak: ANKA
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