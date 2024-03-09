Beylikdüzü Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Kadınlara Destek Etkinlikleri Düzenledi - Son Dakika
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Yerel

Beylikdüzü Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Kadınlara Destek Etkinlikleri Düzenledi

Beylikdüzü Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyerek ilçedeki kadınlara destek oldu. Etkinlikler arasında resim sergisi, kadınlar matinesi ve konser yer aldı.

09.03.2024 11:07  Güncelleme: 11:10
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İlçede yaşayan kadınlara destek olmak için projeler üreten Beylikdüzü Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Hayatımda emek vermeyen bir kadın tanımadım. Kadın olmazsa emin olun hiçbir şeyin kıymeti olmaz. Kadınlarla çok daha güçlü ve huzurluyuz" diye konuştu.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Beylikdüzü Belediyesi, konserden sergi ve eğlenceye kadar pek çok farklı alanda ilçedeki kadınları bir araya getirdi.

"ÜÇ KADIN ÜÇ DÜNYA" RESİM SERGİSİ AÇILDI

Gizem Güler'in illustrasyon sergisiyle başlayan etkinlikler, Necla Taysun Sağlam, Emel Mülayim ve Mine Aydoğan'ın "Üç Kadın Üç Dünya" isimli resim sergisi ile devam etti. Serginin açılışında konuşan Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Pınar Ertuğrul, belediye olarak sanata ve sanatçıya destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi. İllustrasyon sergisi sanatçısı Gizem Güler ile "Üç Kadın Üç Dünya" sergisine resimleriyle katkı sunan Necla Taysun Sağlam, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kendilerine destek veren Başkan Çalık'a da teşekkürlerini iletti. "Üç Kadın Üç Dünya" sergisi 18 Mart, illustrasyon sergisi ise 24 Mart 2024 tarihine kadar Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

KADINLAR MATİNESİ DÜZENLENDİ

Etkinlik kapsamında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu'nda Kadınlar Matinesi düzenlendi. Sevilen sanatçılar Rumelili Orhan ve Kemal'in sahne aldığı etkinlik kadınların yoğun ilgisini gördü.

Kadının güçlenmesi için onları her alanda destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Çalık, şöyle konuştu:

"Hayatımda emek vermeyen bir kadın tanımadım. Kadın olmazsa emin olun hiçbir şeyin kıymeti olmaz. Kadınlarla çok daha güçlü ve huzurluyuz. Bir arada olunca bir olmanın gücünü görüyorum. Gerçekten büyük bir aileyiz. Hepinizi çok seviyoruz. Kadınların eşitlik ve özgürlük için verdiği mücadeleyi sürdürmeye ve her alanda daha fazla temsil edilmeleri için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Çalık, günün devamında bölgedeki iş yerleri ve fabrikaları ziyaret ederek kadın çalışanların gününü kutladı. Günün son etkinliği ise Beylikdüzü Belediyesi Topluluklar Birimi tarafından düzenlenen '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Konseri' oldu. Beylikdüzü Sahnesi'nde gerçekleşen konser renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Kadınlara Destek Etkinlikleri Düzenledi - Son Dakika

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