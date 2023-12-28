Beylikdüzü Belediyesi, Barış Mahallesi\'nde Yeni Bir Kapalı Pazar Alanı İnşa Ediyor

Beylikdüzü'ne modern kapalı pazar alanları kazandırarak ilçe halkının daha geniş ve temiz bir ortamda alışveriş yapmasına olanak sağlayan Beylikdüzü Belediyesi, Barış Mahallesi'nde yeni bir kapalı pazar yeri için hummalı bir çalışma yürütüyor.

İlçe halkının konforlu ve temiz alanlarda rahat bir şekilde alışveriş yapabilmesi için yeni pazar alanlarını ilçeye kazandıran Beylikdüzü Belediyesi, Barış Mahallesi'nde yeni bir pazar alanı hayata geçiriyor. 5 bin metrekare alana ve 726 tezgah kapasitesine sahip olacak pazar yeri için ekipler gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Rıfat Ilgaz Caddesi'nde hayata geçirilecek semt pazarı ile bölge halkının önemli bir ihtiyacına karşılık verilecek. Alan, pazar kurulmayan günlerde ise araç trafiğine açık olacak.

"SÖZ VERDİĞİMİZ PROJELERİ İLÇEMİZE KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Projenin hızla tamamlanacağını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Göreve geldiğimiz günden beri komşularımız için çalıştık ve ailelerimizin huzurla yaşadığı örnek bir ilçe olduk. Söz verdiğimiz projeleri ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. Barış Mahallesi'nde yapımını sürdürdüğümüz kapalı pazar alanı da bunlardan bir tanesi. Hızlıca tamamlayarak komşularımızın kullanımına sunacağız" diye konuştu.