Beylikdüzü Belediyesi Deprem Tatbikatı Düzenledi

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Beylikdüzü Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak, hazırlıkları gözden geçirmek ve afetlerle mücadelenin önemine dikkat çekmek amacıyla tatbikat düzenledi.

Beylikdüzü Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla deprem tatbikatı düzenledi. Beylikdüzü Belediye binasında düzenlenen tatbikat sirenlerin çalmasıyla başladı. Sirenlerin ardından binadakiler tahliye edilerek toplanma alanına yönlendirildi. Olay yerine gelen Beylikdüzü Belediyesi'nin Nefes Arama Kurtarma Ekibi, güvenlik şeridi çekerek içeride kalan bir yaralıyı kurtarmak için koridor oluşturdu. Ekipler yaralıyı çıkararak ambulans ekiplerine teslim etti.

Tatbikatta görev yapan Nefes Arama Kurtarma ekibine emeklerinden dolayı teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Allah bize güç kuvvet versin ve biraz da zaman tanısın. Maalesef İstanbul depremini bekliyoruz ve biz hazırlık yapan ender kurumlardan biriyiz. Eksiklerimiz mutlaka vardır ama tamamını gidereceğiz. Bu kenti önümüzdeki beş yılda daha da dirençli bir hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.