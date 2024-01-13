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Beylikdüzü Belediyesi Kış Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi Kış Hazırlıklarını Tamamladı

Beylikdüzü Belediyesi, zorlu kış şartları öncesi kar yağışı ve don olaylarının vatandaşların hayatını etkilememesi için gerekli tedbirleri alarak hazırlıklarını tamamladı. 828 personel ve 143 araçla hizmet verecek olan belediye, yol ve kaldırımları güvenli hale getirmek için çalışmalarını sürdürecek. Ayrıca sokak hayvanlarının bakımı da devam edecek.

Beylikdüzü Belediyesi Kış Hazırlıklarını Tamamladı
13.01.2024 - 16:12,
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Beylikdüzü Belediyesi kışla mücadele ekipleri, zorlu kış şartları öncesi kar yağışının ve don olaylarının vatandaşların gündelik hayatında mağduriyete yol açmaması adına gerekli tüm tedbirleri alarak hazırlıklarını tamamladı. İlçede, kar yağışı ve buzlanma sonrasında mağduriyetlerin yaşanmaması için 7/24 esasına göre sahada olacaklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü Belediyesi olarak 828 personel ve 143 araç ile zor koşullarda halkımızın her zaman yanında olacağız" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi zorlu kış şartları öncesi ilçede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri aldı. Karla mücadele ekipleri, bu kapsamda ilçenin yol ve kaldırımlarını araç ve yayalar için daha güvenli, elverişli ve uygun hale getirmek amacıyla her sene olduğu gibi bu yıl da hazırlıklarını tamamladı.

Sağlık kuruluşlarına ulaşımı sağlayan yollar başta olmak üzere tüm bağlantı yollarının açık kalması için hazır olan ekipler, bu kapsamda greyder, damperli kamyon, kar küreme araçları, binek araçlar, el ile tuzlama araçları ve kepçelerden oluşan 143 araç ve 828 personel ile 7/24 hizmet verecek. Ayrıca ihtiyaç halinde site ve konutlarda vatandaşların talebini karşılamak üzere ve kamu kurum ve kuruluşlarına çuvallanmış tuz, müdürlük ekipleri tarafından ulaştırılacak. Öte yandan Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ise sokak hayvanlarının beslenmesi, tıbbi müdahale ve bakım hizmetleri de zorlu kış şartları öncesi ilçe genelinde aralıksız olarak devam ediyor.

ÇALIK: "BEYLİKDÜZÜ'NDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIN KARDA KIŞTA YANINDA OLACAĞIZ"

Beylikdüzü'nde olası kar yağışının vatandaşları gündelik hayatlarında mağdur etmemesi adına tüm tedbirleri aldıklarını ve çalışmaları tamamladıklarını vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "İlçemizin tümünde, kar yağışı ve buzlanma sonrasında mağduriyetlerin yaşanmaması, komşularımızın günlük yaşamının sekteye uğramaması ve ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için hazırlıklarımızı tamamladık. Karla mücadele kapsamında kamu kurumlarına ve tuz talep eden vatandaşlarımızın bulunduğu bölgelere tuz çuvallarımızı ulaştırdık. Dereağzı Mahallesi'nde bulunan Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezimizden araçlarımız görev noktalarına hareket ederek nöbetlerine başladılar. Komşularımız yaşanabilecek tüm olumsuz durumlara karşı sosyal medya hesaplarımızdan ya da çağrı merkezimiz üzerinden bizlerle iletişime geçebilir. Beylikdüzü'nde yaşayan vatandaşların karda kışta yanında olacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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