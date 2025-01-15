Beylikdüzü Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Önemli Destek - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Önemli Destek

Beylikdüzü Belediyesi\'nden Sokak Hayvanlarına Önemli Destek

Beylikdüzü Belediyesi, 2024 yılında sokak hayvanları için gerçekleştirdiği çalışmalarda bin 400 hayvanın kısırlaştırılması, bin 950 hayvanın aşılanması ve 3 bin 150 hayvanın tedavisi gibi bir dizi önemli hizmet sunarak hayvanların sağlık ve refahını artırdı.

15.01.2025 11:54  Güncelleme: 11:58
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Beylikdüzü Belediyesi, 2024 yılı boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarıyla sokak hayvanlarının olmaya devam etti. bin 400 hayvanın kısırlaştırılması, bin 950 hayvanın aşılanması, 3 bin 150 hayvanın tedavisi yapıldı.

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından 2024 yılında da ilçe genelinde sokak hayvanlarının sağlık, bakım ve refahını sağlamak için birçok önemli hizmet hayata geçirildi. Bu kapsamlı çalışmalarla Beylikdüzü'nde, sokak hayvanlarının sağlık ihtiyaçları düzenli bir şekilde karşılanarak daha sağlıklı bir yaşam ortamı sağlandı. Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla 2024 yılı boyunca bin 400 hayvanın kısırlaştırılması, bin 950 hayvanın aşılanması, 3 bin 150 hayvanın tedavisi yapıldı.

Gıda ve barınma desteği

Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi konusunda da çalışmalarını titizlikle yürüten Belediye son bir yılda, hayvan sahiplendirme kampanyalarıyla 140 hayvana sıcak bir yuvaya kavuşturdu. Sahiplendirilen hayvanların sağlık ve bakım süreçleri de yakından takip edilerek yeni yuvalarına güvenle gönderildi. Öte yandan sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak için, günlük 2 bin 500-3 bin kilogram taze yemek, hayvan bakımevinde hazırlanarak ilçedeki sokak hayvanlarına dağıtıldı. Ayrıca 142 adet kedi evi, vatandaşlara teslim edilerek sokak hayvanlarının güvenle barınması sağlandı.

İlaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı

Sadece sokak hayvanları değil, ilçenin genel sağlığı için de önemli adımlar atan Belediye, 10 bin 700 adet ilaçlama ve dezenfeksiyon hizmetini kamu kurumları, okullar, ibadethaneler ve kamusal alanlarda gerçekleştirdi. Hayvan bakımı ve sahiplendirme işlemlerinin önemiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitimlerde ise 3 bin 93 kişiye ulaşıldı. Eğitimler, hayvan bakımevinde ve okullarda gerçekleştirilerek her yaş grubundan vatandaş bilinçlendirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Önemli Destek - Son Dakika

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