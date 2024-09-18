Beylikdüzü Belediyesi'nin 'Beslenme Saati' Uygulaması Ödül Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beylikdüzü Belediyesi'nin 'Beslenme Saati' Uygulaması Ödül Aldı

Beylikdüzü Belediyesi\'nin \'Beslenme Saati\' Uygulaması Ödül Aldı

Beylikdüzü Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Beslenme Saati' uygulaması, Sürdürülebilir İş Ödülleri 2024'te 'Sosyal Etki-İnsan Odaklı Belediye' kategorisinde ödüle layık görüldü. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, projenin amacının bir eğitim politikası haline dönüşmesi olduğunu belirtti.

18.09.2024 16:25  Güncelleme: 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Beslenme Saati' uygulaması, Sürdürülebilir İş Ödülleri 2024 kapsamındaki 'Sosyal Etki-İnsan Odaklı Belediye' kategorisinde ödüle layık görüldü. Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Asıl amacımız bu uygulamanın bir eğitim politikası haline dönüşmesi. Sorumluluk sahibi olan bizler üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Ne zaman MEB okullarda bir öğün yemek vermeye başlar, biz de bu projeyi ancak o zaman sonlandırırız" dedi.

Sürdürülebilirlik Akademisi'nin çalışması olan; sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan ve ortak geleceğe sahip çıkan iş modellerini ve projeleri vurgulayan Sürdürülebilir İş Ödülleri 2024 ödülleri, sahiplerini buldu. 2022 yılında Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve tüm Türkiye'ye örnek olan 'Beslenme Saati' uygulaması da Sürdürülebilir İş Ödülleri 2024 kapsamındaki 'Sosyal Etki-İnsan Odaklı Belediye' kategorisinde ödüle layık görüldü.

"Ödülü Beylikdüzü'ndeki ve Türkiye'deki çocuklar adına alıyorum"

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü Belediyesi olarak Şubat 2022'de 'yoksulluk bir çocuğun kaderi olamaz' diyerek bir proje başlattık; Beslenme Saati Projesi. Bu proje şu an birçok belediyeye ilham olmuş durumda ve bizim hiç aksatmadığımız işlerimizin başında geliyor. Biz biliyoruz ki bir çocuk, beslenme çantasında hiçbir şey yoksa sadece fiziksel açlık çekmez, ruhsal ve hayalleriyle ilgili de açlık çeker. Dolayısıyla biz bu uygulamayla hem bugünü, hem de geleceği inşa etmiş oluyoruz. Bugüne kadar 470 bin gıda paketini ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatlarına ulaştırdık. Bir gün bile aksatmadık. Asıl amacımız bu uygulamanın bir eğitim politikası haline dönüşmesi. Sorumluluk sahibi olan bizler üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Ne zaman MEB okullarda bir öğün yemek vermeye başlar, biz de bu projeyi ancak o zaman sonlandırırız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Beylikdüzü Belediyesi, Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beylikdüzü Belediyesi'nin 'Beslenme Saati' Uygulaması Ödül Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 İsrail tek kurşun atmadan Lübnan’ı kan gölüne çevirdi İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor İsrail tek kurşun atmadan Lübnan'ı kan gölüne çevirdi! İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor
21:00 ABD Merkez Bankası’ndan tarihi karar 54 ay sonra faizi indirdi ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi
20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 21:53:22. #1.13#
SON DAKİKA: Beylikdüzü Belediyesi'nin 'Beslenme Saati' Uygulaması Ödül Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement