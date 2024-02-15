Beylikdüzü Belediyesi ve Sendikalar Ek Protokol İmzaladı

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Beylikdüzü Belediyesi, yetkili sendikalar ve toplu iş sözleşmesi (TİS) ek protokolü imzaladı. İşçinin ve emekçinin her daim yanında olduklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Yanlış hükümet politikaları ve yaşam pahalılığı karşısında her koşulda sizlerin hakkını koruduk, korumaya da devam edeceğiz. Hiçbir yol arkadaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, yetkili sendikalar ile ek protokol imzaladı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde emekçi personelin katılımı ile gerçekleşen imza törenine Başkan Çalık'ın yanı sıra DİSK-Genel İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Ersin Korkmaz ile Tüm Bel Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Meryem Göktepe Türkmen katıldı.

PERSONEL A.Ş. ÇALIŞANLARINA YÜZDE 45,6 ZAM

İmzalanan protokole göre memurların sosyal denge kalemi üç katına çıkarılırken, Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. çalışanlarının maaşlarına yüzde 45,6 zam yapıldı. İşçilerin ekonomik, demokratik, sosyal ve kültürel düzeylerini daha bir iyi noktaya taşımayı amaçlayan toplu iş sözleşmesiyle birlikte, personele ödenen mali hakların artırılmasının yanı sıra iş barışını da sağlayacak bir ücret politikası yürütülecek.

Beylikdüzü'nde işçinin ve emekçinin her daim yanında olduklarını belirten Başkan Çalık, şunları kaydetti:

"Hem sahada hem de belediye içerisinde tüm müdürlüklerimiz, tüm yol arkadaşlarım büyük emeklerle ve özveriyle çalıştı. Biz çalıştıkça Beylikdüzü güzelleşti, Beylikdüzü güzelleştikçe biz daha çok çalıştık. Yanlış hükümet politikaları, yaşam pahalılığı ve alım gücü karşısında her koşulda sizlerin hakkını koruduk, korumaya da devam edeceğiz. Hiçbir yol arkadaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Geçen yılki toplu iş sözleşmesiyle ücretlerimizi en üst rakamlara yükselttik. İstanbul'da ilçe belediyeleri arasında memurlara en yüksek sosyal dengeyi veren ilk üç belediyeden biri oluyoruz ve İstanbul'da ilçe belediyeleri arasında işçiye en yüksek yevmiyeyi veren belediyeyiz. Haziran ayında tekrar bir ücret artışı yapacağız. Emekten yana olacağız, haktan yana olacağız. Bu kent için birlikte mücadele ettik, yine edeceğiz ve hep birlikte, omuz omuza bir 5 yıl daha yol alacağız. Bugün imzalayacağımız toplu iş sözleşmesinin sizlere, kurumumuza ve Beylikdüzü'ne hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."