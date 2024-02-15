Beylikdüzü Belediyesi ve Sendikalar Ek Protokol İmzaladı

Beylikdüzü Belediyesi, yetkili sendikalar ve toplu iş sözleşmesi (TİS) ek protokolü imzaladı. İşçinin ve emekçinin her daim yanında olduklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Yanlış hükümet politikaları ve yaşam pahalılığı karşısında her koşulda sizlerin hakkını koruduk, korumaya da devam edeceğiz. Hiçbir yol arkadaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.
Beylikdüzü Belediyesi, yetkili sendikalar ile ek protokol imzaladı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde emekçi personelin katılımı ile gerçekleşen imza törenine Başkan Çalık'ın yanı sıra DİSK-Genel İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Ersin Korkmaz ile Tüm Bel Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Meryem Göktepe Türkmen katıldı.
PERSONEL A.Ş. ÇALIŞANLARINA YÜZDE 45,6 ZAM
İmzalanan protokole göre memurların sosyal denge kalemi üç katına çıkarılırken, Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. çalışanlarının maaşlarına yüzde 45,6 zam yapıldı. İşçilerin ekonomik, demokratik, sosyal ve kültürel düzeylerini daha bir iyi noktaya taşımayı amaçlayan toplu iş sözleşmesiyle birlikte, personele ödenen mali hakların artırılmasının yanı sıra iş barışını da sağlayacak bir ücret politikası yürütülecek.
Beylikdüzü'nde işçinin ve emekçinin her daim yanında olduklarını belirten Başkan Çalık, şunları kaydetti:
"Hem sahada hem de belediye içerisinde tüm müdürlüklerimiz, tüm yol arkadaşlarım büyük emeklerle ve özveriyle çalıştı. Biz çalıştıkça Beylikdüzü güzelleşti, Beylikdüzü güzelleştikçe biz daha çok çalıştık. Yanlış hükümet politikaları, yaşam pahalılığı ve alım gücü karşısında her koşulda sizlerin hakkını koruduk, korumaya da devam edeceğiz. Hiçbir yol arkadaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Geçen yılki toplu iş sözleşmesiyle ücretlerimizi en üst rakamlara yükselttik. İstanbul'da ilçe belediyeleri arasında memurlara en yüksek sosyal dengeyi veren ilk üç belediyeden biri oluyoruz ve İstanbul'da ilçe belediyeleri arasında işçiye en yüksek yevmiyeyi veren belediyeyiz. Haziran ayında tekrar bir ücret artışı yapacağız. Emekten yana olacağız, haktan yana olacağız. Bu kent için birlikte mücadele ettik, yine edeceğiz ve hep birlikte, omuz omuza bir 5 yıl daha yol alacağız. Bugün imzalayacağımız toplu iş sözleşmesinin sizlere, kurumumuza ve Beylikdüzü'ne hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
Son Dakika › Yerel › Beylikdüzü Belediyesi ve Sendikalar Ek Protokol İmzaladı - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray ile oynayacakları maç hakkında konuştu. Mücadeleyi kazanmak istediklerini söyleyen antrenör, "İşimin gereğini, rakibim kim olursa olsun yaparım. Rakiplerin isimlerinden bağımsız, kazanmak için oynayan bir Ankaragücü sahada olacak" dedi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kuzenini öldüren sanığın müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık, kendini ve ailesini koruduğunu ve istemeyerek bir kişiyi öldürdüğü için pişman olduğunu söyleyerek "Biz kiralık katil değiliz, her gün insan da öldürmüyoruz, üzgünüm." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'e gelen Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi ve beraberindeki heyeti kürsüden Arapça selamladı. Önder daha sonra, "Türkçesini merak eden arkadaşlar için 'Hoşgeldiniz ve merhaba' dedim. Bilinmeyen bir dil olmasın'" açıklamasını yaptı.
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, bir televizyon programında kendisine gelen soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Bir erkek seyirci, Karataş'a eşiyle problem yaşadığından dert yanarak ''Yatağı yorganı ayırdık, nikahımız düştü mü?'' sorusunu sordu. Karataş ise ''yatak yorgan ayrı'' sözünün tekrarlanmasına dayanamayarak ''Yatak yorgan fazla demek ki'' diyerek tepkisini dile getirdi. Hocanın yanıtı karşısında sunucu ise ''Hocam'' diyerek müdahale etti.
Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak Galatasaray, rakibinin maç için paylaştığı Türkiye tanıtım videosundaki deve görsellerine "Etrafta hiç deve göremiyoruz" şeklinde bir paylaşım yaparak yanıt verdi.
TFF, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulamasını başlatacağını duyurdu. Yabancı gözlemcilerin vereceği puanlar, hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacak.
ABD'de perakende satışlar yüzde 0.8 gerileyerek, Mart 2023'ten beri görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.
Sizin düşünceleriniz neler ?