Beylikdüzü Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı

Beylikdüzü Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Kortej yürüyüşü ve konser etkinlikleriyle renklenen kutlamalara binlerce vatandaş katıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Türk milletinin azmi ve kararlılığına vurgu yaparak zaferin yaşatılmasının önemini belirtti. Pop müziğin sevilen ismi Zeynep Bastık da özel bir konserle hayranlarını coşturdu.

31.08.2024 09:52  Güncelleme: 10:30
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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Beylik Pazar Alanı'nda başlayan ve Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda son bulan kortej, genç yaşlı binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Kortej yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda özel olarak kurulan sahnede sevenleriyle buluşan pop müziğin sevilen ismi Zeynep Bastık, şarkılarını Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümü için söyledi.

Beylikdüzü Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutladı. Sabah saatlerinde Çanakkale Zafer Meydanı ve Rölyef Alanı'nda çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamalar, Beylik Pazar Alanı'ndan hareket eden ve Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda son bulan kortej yürüyüşü ile devam etti. Genç yaşlı binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen korteje, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık'ın yanı sıra ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve binlerce vatandaş katıldı. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşte, vatandaşlar hep bir ağızdan marşlar söyledi.

"102 yıl sonra bugün, yine aynı kararlılık ve inançla mücadeleye devam ediyoruz"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşmada, Türk milletinin azmine ve kararlılığına vurgu yaptı. Çalık, "Yeni Türk devletinin, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri burada atıldı. Ebedi hayatı burada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada uçuşan şehit ruhları, devlet ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır. İşte tam 102 yıl sonra bugün, yine aynı kararlılık ve inançla mücadeleye devam ediyoruz" dedi.

"Zaferi anmaktan daha önemli bir şey varsa, o da zaferi yaşatmaktır"

Başkan Çalık, konuşmasında Türk milletinin vazgeçmeyen, yılmayan ve yorulmayan bir neslin evlatları olduğunu da belirterek, "Tarihi biz yazdık, geleceğe de Gazi'nin yolundan bir milim sapmadan biz yön vereceğiz. Zaferi anmaktan daha önemli bir şey varsa, o da zaferi yaşatmaktır. Çünkü bir zaferin gerçek değeri, onu nasıl daha ileriye taşıdığımızla ölçülür. O günün yılmaz ruhu, bize bugün dünyayla rekabet edeceğimiz güçlü bir gelecek kurma sorumluluğunu yüklüyor. İşte bizler bu vizyonun öncüsü olacağız" ifadelerini kullandı.

"Artık söz sırası gençlerin"

Beylikdüzü'nde dayanışma ruhuyla yeni zaferlere koşacaklarını dile getiren Çalık, gençlere seslenerek, "Sevgili gençler, zaferler sadece savaş meydanlarında kazanılmaz sizler; daha adil, daha eşitlikçi, daha sürdürülebilir bir Türkiye'nin öncülerisiniz. Bilgiye ulaşmak, dünyayı şekillendirmek sizin ellerinizde. Artık söz sırası sizde; geleceği inşa ederek 102 yıl önce kazanılmış o büyük zaferi taçlandıracak olan da sizlersiniz" dedi.

Konuşmasını "Öyle bir gençlik geliyor ki dostlar. Mustafalar, Kemaller Atatürk'ün iktidarını sonsuza kadar yaşatacaklar. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bağımsızlık bizim karakterimizdir. Ne Mutlu Türküm Diyene" sözleriyle sonlandıran Çalık, büyük alkış aldı.

Zeynep Bastık performansıyla hayran bıraktı

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda özel olarak hazırlanan sahnede sevenleriyle buluşan Zeynep Bastık, performansıyla Beylikdüzü halkını hayran bıraktı. Bastık, performansıyla alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı - Son Dakika

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