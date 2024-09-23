Beylikdüzü'nde Enfeksiyon Hastalıkları Paneli Yapıldı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Enfeksiyon Hastalıkları Paneli Yapıldı

Beylikdüzü\'nde Enfeksiyon Hastalıkları Paneli Yapıldı

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde, enfeksiyon hastalıkları ve Maymun Çiçeği virüsü hakkında uzman görüşleri paylaşıldı. Op. Dr. Ahmet Atilla Yılmaz moderatörlüğünde, Prof. Dr. Reşat Özaras salgınların sebepleri ve korunma yollarını anlattı.

23.09.2024 17:33  Güncelleme: 17:36
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Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Op. Dr. Ahmet Atilla Yılmaz ve Prof. Dr. Reşat Özaras Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'de programın konuğu oldu. Uzman hekimler, günümüzün enfeksiyon hastalıkları hakkında konuştular.

Maymun Çiçeği virüsüyle gündeme gelen salgın tartışması; Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde alanında uzman hekimlerin ağırlandığı bir panelde ele alındı. Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Op. Dr. Ahmet Atilla Yılmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen, enfeksiyon ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Reşat Özaras'ın konuk olduğu panelde, salgınların sebepleri ve hastalıklardan korunma yolları anlatıldı.

Nedir bu mikroplardan çektiğimiz, nasıl barış sağlayacağız sorusuna yanıt veren Prof. Özaras, şunları söyledi: "Mekan onların mekanıydı, biz onların habitatına girdik ve mikroplar da buna reaksiyon gösterdiler. Bundan 20 sene önceki verem vb. enfeksiyonlar farklıydı. Her 10 yılda yenisi yayılıyor. Koronavirüs de aslında tanıdığımız bir ailenin, tanışmadığımız bir üyesiydi. Kendimizi koruyup, onları savaştan vazgeçirmeliyiz. Vücut direncimizi düşürmemeliyiz."

Gündemdeki Maymun Çiçeği virüsü salgını hakkında da konuşan Özaras, salgının Covid-19 düzeyine ulaşmayacağını açıkladı: "En kötüsü solunum yoluyla bulaşan hastalıklardır. Yakın temasla bulaşan hastalıklarla mücadele nispeten kolaydır. İşte bundan dolayı Maymun Çiçeği, koronavirüs düzeyine ulaşamıyor. Öte yandan koronavirüs tamamen bitmedi. Hayatın bir kuralı var, denge ve hareket. Bunu bozduğumuz zaman hasta oluyoruz. Bünyemize giren, harekete geçmek için uygun zamanı kollayan virüslere fırsat vermemeliyiz, tedbirli olmalıyız"

Panelin sonunda çiçek takdim etmek üzere sahneye çıkan Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan konuşmacılara hitaben şunları söyledi: "Mikroplarla savaşmaktan değil, onlarla barışmaktan bahsettiniz. Bize mikropları sevdirdiniz diyebilirim. Çok teşekkür ederiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü'nde Enfeksiyon Hastalıkları Paneli Yapıldı - Son Dakika

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