Beylikdüzü\'nde Kadın İstihdam Fuarı Düzenlendi

Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında "Kadın İstihdam Fuarı" düzenleyen Beylikdüzü Belediyesi, iş arayan kadınlarla firma temsilcilerini bir araya getirdi. Kadınların iş hayatına katılımının çok kıymetli olduğunu belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Kadınların iş hayatına katılması toplumun sağlam temeller üzerinde inşa edilmesini de sağlar. Bir kadının özgüvenle hayatta var olabilmesi, o toplumun geleceğe emin adımlarla yürümesini mümkün kılar" ifadelerini kullandı.

Kadınların iş hayatına katılımını artırmak için adımlar atmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında "Kadın İstihdam Fuarı" düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beylikdüzü Bölge İstihdam Ofisi iş birliğiyle Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, iş arayanlarla işverenler bir araya geldi. Çeşitli sektörlerdeki 13 firmanın temsilcilerinin yer aldığı fuarda, 300 kişi yazılı başvurunun ardından mülakatlara katıldı. Yapılan görüşmelerin ardından yapılacak değerlendirmeler sonucunda adayların uygun pozisyonlara yerleştirilerek istihdam edilmesi sağlanacak.

"İş dünyasında kadınların görünmeyen engelleri ve çözümleri" konuşuldu

Fuar kapsamında ayrıca "Cam tavanı kırmak - İş dünyasında kadınların görünmeyen engelleri ve çözümler" konulu söyleşi gerçekleşti. Kültürel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Dr. Ayşe Kaşıkırık moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer ve Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Üyesi Av. Beliz Özkan konuşmacı olarak yer aldı. Kadınların istihdam imkanları ve iş hayatında yaşadığı zorlukların masaya yatırıldığı söyleşide, her bir konuşmacı bilgi, deneyim ve tecrübelerini paylaştı.

"Kadının toplumsal bağlamda üstlenmiş olduğu rolün önemi çok büyük"

Kadınların iş hayatına katılımının çok kıymetli olduğunun altını çizen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yaptığı konuşmada, "Kadınların iş hayatına katılımı gerçekten çok kıymetli. Göreve geldiğim ilk günden itibaren çocuklar, gençler ve kadınlar önceliğim oldu. Yaptığım her projenin içerisinde mutlaka kadının fikri ve aklı yer alacak demiştim, öyle de yolumuza devam etmeye gayret ediyoruz. Kadınların fikriyle gelişen bir toplum istiyoruz. Bugün düzenlediğimiz Kadın İstihdam Fuarı da kadınların iş gücüne katılmasına, kendi farkındalıklarını ön plana çıkarmalarına katkı sunacaktır. Ekonomik bağımsızlık bir insanın özgürlüğüdür. Herkesin ekonomik bağımsızlığını kurduğu bir memleket inşa edebilmek toplumu var eden kesimlerle mümkündür. Kadınların iş hayatına katılması yalnızca bireysel bir kazanım değil, aynı zamanda toplumun sağlam temeller üzerinde inşa edilmesini de sağlar. Bir kadının özgüvenle hayatta var olabilmesi, o toplumun geleceğe emin adımlarla yürümesini mümkün kılar. Kadının toplumsal bağlamda üstlenmiş olduğu rolün önemi çok büyük" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL