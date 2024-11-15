Beylikdüzü'nde Kapalı Pazar Alanı Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Beylikdüzü'nde Kapalı Pazar Alanı Açıldı

Beylikdüzü Belediyesi, Barış Mahallesi'nde kapalı pazar alanını açtı. Alan haftada bir gün pazar olarak kullanılacak, diğer günlerde ise spor etkinlikleri ve afet durumlarında halka hizmet verecek.

15.11.2024 11:40
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından Barış Mahallesi'nde yapılan kapalı pazar alanı düzenlenen programla açıldı. Alanın haftada bir gün pazar yeri olarak kullanılması, diğer günlerde ise festival ve muhtemel afet durumlarında ise halka hizmet alanı olarak kullanılacağı duyuruldu.

Beylikdüzü Belediyesi, Barış Mahallesi'nde yapılan kapalı pazar alanının açılışını gerçekleştirdi. Düzenlenen programa katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, alanın haftada bir gün pazar olarak kullanılacağını, diğer günlerde ise çocukların ve gençlerin spor aktivitelerini gerçekleştirebileceği bir yer olacağını ifade etti. Öte yandan muhtemel afet durumlarında da vatandaşlara hizmet verebilecek bir alan olarak da kullanılacağına dikkat çeken Çalık, afet durumlarında böyle alanların hayati önemine vurgu yaptı. Ayrıca pazar esnafının zorlu hava şartlarında da rahat çalışabilmesi için elverişli bir alan olarak tasarladıklarını ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, konuşmasının ardından pazar yerinin girişinde kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.

"Biz Beylikdüzü Belediyesi olarak verdiğimiz her sözü tutmanın onurunu yaşıyoruz"

Pazar alanının açılışında konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bu Pazar bizim için önemliydi. Bu mahalleye verdiğimiz bir sözü yerine getiriyoruz. Biz Pazar alanımızı yaparken komşularımızın ekonomik zorluklar karşısında daha dirençli hale gelmesine çalışıyoruz. Beylikdüzü 'nün her alanına müdahale ediyoruz. Bu alanda aslında hem ulaşım aksı olarak görev yapacak bir Pazar alanımız. Biz Beylikdüzü'nde işlevsel binalar yapmaya gayret ediyoruz. Burası haftanın bir günü Pazar alanı olarak kullanılacak. Diğer günler ise evlatlarımızın spor yapacağı, basketbol oynayacağı bir merkeze dönüşecek. Aynı zamanda festival ve etkinliklerin yapıldığı alana dönüşecek. Barış Mahallesi'ndeki komşularımız buranın eski halini çok iyi bilirler. Nasıl kötü bir halde olduğunu çok iyi bilirler. Hem Rıfat Ilgaz Caddesi ile hem de İSKİ kanalıyla ki öyle bir kanal ki geçmişte çok kötü tasarlanmış ve imalat hataları da olan bir kanaldı. Bizim aslında burada yaptığımız şey yalnızca bir Pazar alanı değil bu mahallenin çehresini de değiştiriyoruz. Biz verdiğimiz her sözü tutarız bundan kimsenin endişesi olmasın. Biz Beylikdüzü belediyesi olarak verdiğimiz her sözü tutmanın onurunu yaşıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü'nde Kapalı Pazar Alanı Açıldı - Son Dakika

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