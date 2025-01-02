Beylikdüzü'nde Ocak Ayı Kültür-Sanat Etkinlikleri Zengin İçeriklerle Dolu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beylikdüzü'nde Ocak Ayı Kültür-Sanat Etkinlikleri Zengin İçeriklerle Dolu

Beylikdüzü\'nde Ocak Ayı Kültür-Sanat Etkinlikleri Zengin İçeriklerle Dolu

Beylikdüzü Belediyesi, Ocak ayı boyunca tiyatro oyunlarından konserlere kadar birçok sanat etkinliği sunuyor. Beylikdüzü Sahnesi'nde ücretsiz olarak sahnelenecek oyunlar ve çeşitli çocuk gösterimleri ile sanatseverler için dolu dolu bir program hazırlandı.

02.01.2025 17:10  Güncelleme: 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü Belediyesi'nin Ocak ayı kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde tiyatrodan konserlere kadar birçok seçkin içerik sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Bu ay neredeyse her gün bir oyun ya da bir konser izlemek mümkün. Ne Oynuyoruz ve Hastalık Hatası oyunları Beylikdüzü Sahnesi'nde ücretsiz olarak sahnelenecek.

Beylikdüzü Belediyesi 2025'in ilk ayında da sanatseverler için oldukça zengin bir program hazırladı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) bu ay 20'den fazla tiyatro oyununa ev sahipliği yapıyor. BAKSM sahnesinde bu ay neredeyse her gün bir oyun ya da bir konser izlenebilecek. Seni Seviyorum İyi ki Ayrılmışız, Kadınlık Bizde Kalsın, Şakşakçılar, Kürk Mantolu Madonna, Geç Bunları Nazım, Erkek Aklı Oksimoron, Bir Baba Hamlet, Aşk Hikayen Düşmüş, Ahududu ve Kadın Kafası adlı oyunlar tiyatroseverlerle buluşacak. Ayrıca " Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi" adlı müzikli danslı gösterisi, Doğu Demirkol'un tek kişilik gösterisi ve Meksika Çıkmazı adlı komedi programı da ocak ayı takviminde yer alıyor. Yine Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı Ne Oynuyoruz ve Hastalık Hatası oyunları ise Beylikdüzü Sahnesi'nde ücretsiz olarak sahnelenecek.

Çocuklara özel oyunlar

Ocak ayında çocuklar için de Şu Bizim Çocuklar, Rapunzel, Sevimli Dinozor, Peter Pan: Kurak Ada, Oliver Twist, Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri, Kral Şakir ve Kapadokya Macerası, Sermet Erkin ile İnteraktif İllüzyon Gösterisi ve Enver Ertaş'ın The Illisionist tiyatro ve gösterileri sahnelenecek.

Müzikseverler Beylikdüzü Sahnesi'nde buluşacak

Ayrıca uluslararası ödüllere sahip Marmara Flüt Orkestrası, Beylikdüzü Cumhuriyet Korosu ve Bizimkent Türk Sanat Müziği Korosu da Beylikdüzü Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak. Sanatseverler, www.beylikduzu.istanbul adresindeki etkinlik takviminden tüm detaylı bilgiye ulaşabilir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beylikdüzü Belediyesi, Kültür Sanat, Beylikdüzü, Etkinlik, Kültür, Sanat, Müzik, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beylikdüzü'nde Ocak Ayı Kültür-Sanat Etkinlikleri Zengin İçeriklerle Dolu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:43 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı İşte Ferdi Tayfur’un film gibi hayatı 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
19:58 Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
18:46 Sırrı Süreyya Önder’in elinde dikkat çeken dosya Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
18:11 Sırrı Süreyya Önder’den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
09:35 Galatasaray, Milan Skriniar’ı bitirmek üzere Galatasaray, Milan Skriniar'ı bitirmek üzere
09:25 Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı
09:22 ’’AK Part’den hiç kopmadım’’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan yeni açıklama ''AK Part'den hiç kopmadım'' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
09:11 Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor 20 Ocak’ta görüşmek üzere Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
09:09 Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
09:00 Sibel Taşçıoğlu, ’Müslüman noel kutlamaz’ yorumuna yanıt verdi Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi
08:31 ABD’de gece kulübüne saldırı En az 11 yaralı var ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
08:20 2025’in ilk galibiyeti Arsenal’den 2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den
08:07 Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Ronaldo’ya salladı: Onu Fransa’da yerler Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ronaldo'ya salladı: Onu Fransa'da yerler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 21:01:55. #1.12#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Ocak Ayı Kültür-Sanat Etkinlikleri Zengin İçeriklerle Dolu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.