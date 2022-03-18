Beylikdüzü ve Arnavutököy'de kar yağışı - Son Dakika
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Beylikdüzü ve Arnavutököy'de kar yağışı

18.03.2022 11:25
Beylikdüzü ve Arnavutököy'de kar yağışı

Beylikdüzü ve Arnavutköy'de aniden bastıran kar yağışıyla birlikte her yer beyaza bürünürken, kar yağışı altında yürüyen vatandaşların zor anlar yaşadıkları görüldü.

Beylikdüzü ve Arnavutköy'de aniden bastıran kar yağışıyla birlikte her yer beyaza bürünürken, kar yağışı altında yürüyen vatandaşların zor anlar yaşadıkları görüldü.

İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı zaman zaman etkisini kaydederken, Beylikdüzü ve Arnavutköy'de her yer beyaza büründü. Vatandaşlar kar yağışı altında zor anlar yaşarken, daha çok toplu taşımanın tercih edildiği ve trafikte bir sorun yaşanmadığı görüldü. - İSTANBUL

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Beylikdüzü, İstanbul, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beylikdüzü ve Arnavutököy'de kar yağışı - Son Dakika


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