Beylikova Belediye Başkanı Karabacak, İller Bankası Müdürü Emel'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Beylikova Belediye Başkanı Karabacak, İller Bankası Müdürü Emel'i Ziyaret Etti

Beylikova Belediye Başkanı Karabacak, İller Bankası Müdürü Emel\'i Ziyaret Etti

Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, Eskişehir İller Bankası Bölge Müdürü Meral Emel’i ziyaret ederek yenilenebilir enerji projeleri, altyapı çalışmaları ve imar planları üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

13.11.2024 13:45  Güncelleme: 13:46
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Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, Eskişehir İller Bankası Bölge Müdürü olarak göreve yeni atanan Meral Emel'i ziyaretinde, yenilenebilir enerji (GES) projeleri, altyapı çalışmaları ve ilçenin imar planlarının yenilenmesi gibi konular üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını açıkladı.

Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Karabacak, İller Bankası Bölge Müdürü Emel'e hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Karabacak, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "İller Bankası Bölge Müdürü olarak atanan Meral Emel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisinin yeni görevinde başarılı çalışmalar yürüteceğine inanıyoruz. Bu çerçevede, Beylikova İlçemizde gerçekleştirmeyi planladığımız projeler hakkında detaylı bir görüşme gerçekleştirdik. Yenilenebilir enerji (GES) projelerimiz, altyapı çalışmaları ve ilçemizin imar planlarının yenilenmesi gibi konular üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. İlçemizin geleceği için önemli adımlar atmayı hedefliyoruz ve bu süreçte iş birliği içinde olacağız" dedi.

Başkan Karabacak, ziyaretin oldukça verimli geçtiğini belirterek, İller Bankası'nın sağladığı desteklerin Beylikova'nın gelişimi için büyük önem taşıdığını ifade etti. Görüşmede, belediyenin mevcut projelerinin yanı sıra ilçenin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasına katkı sağlayacak yeni projeler de ele alındı. Ziyaretin ardından Başkan Karabacak, Meral Emel ve Arif Özer'e yeni görevlerinde başarılar dileyip teşekkür etti.

Ziyarette, yakın zamanda İller Bankası Proje Planlama Müdürü olarak göreve başlayan Arif Özer de hazır bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikova Belediye Başkanı Karabacak, İller Bankası Müdürü Emel'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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