Beylikova Belediyesi, İhtiyaç Sahiplerine 2 Bin Lira Limitli Alışveriş Kartı Desteği Sağlıyor

Yerel

Beylikova Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile belediye işçilerine yönelik 2 bin lira limitli alışveriş kartı desteğini hayata geçiriyor.

Yerel marketlerde geçerli olacak alışveriş kartları sayesinde vatandaşlar, kendi ihtiyaçlarını özgürce belirleyerek alışveriş yapabilecek. Böylece geleneksel gıda kolisi dağıtımı yerine, herkesin kendi ihtiyacına göre seçim yapmasını sağlayacak. Aynı zamanda, bu uygulama ile ilçe ekonomisine de katkı sağlanması hedefleniyor.

Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

"Ramazan, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği mübarek bir ay. Beylikova Belediyesi olarak biz de bu manevi atmosferi daha da anlamlı hale getirmek için sosyal destek çalışmalarımıza devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ve belediyemizde görev yapan işçi kardeşlerimizin yanında olmak, onları ekonomik olarak bir nebze de olsa rahatlatmak en büyük önceliğimiz. Bu kapsamda 2.000 TL limitli alışveriş kartlarımızı dağıtmaya başlıyoruz. Geleneksel gıda kolisi yerine vatandaşlarımızın kendi ihtiyaçlarını belirleyerek alışveriş yapmalarını sağlıyoruz. Kartların yalnızca ilçemizdeki marketlerde geçerli olması sayesinde yerel esnafımıza da destek sağlamış olacağız. Beylikova'da kimse yalnız değil, her zaman yanınızdayız."

Alışveriş kartı desteğinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, kimlikleriyle birlikte bağlı bulundukları mahalle muhtarlıklarına veya Beylikova Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü'ne başvuru yapabilecekler. Belediye işçileri için ise dağıtım süreci ilgili birimler aracılığıyla gerçekleştirilecek. - ESKİŞEHİR