Beylikova'da aşçılık kursiyerleri et yemekleri etkinliğinde tarifleri hazırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nin aşçılık kursunda 'Et Yemekleri Dönem Sonu Değerlendirme Etkinliği' düzenlendi. Kursiyerler dönem boyunca öğrendikleri tarifleri hazırlarken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Günyüzü çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen aşçılık kursu kapsamında 'Et Yemekleri Dönem Sonu Değerlendirme Etkinliği' gerçekleştirildi.
Beylikova Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan aşçılık kursuna katılan kursiyerler, dönem boyunca öğrendikleri tarifleri hazırlayarak değerlendirme etkinliğinde bir araya geldi. Programa katılan Beylikova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Günyüzü, usta öğreticiler, yöneticiler ve kursiyerlerle görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: İHA
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