Beylikova\'da Kız Çocuklarına Ücretsiz Futbol Kursu

Eskişehir'in kırsal ilçeleri arasında bir ilke imza atan Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, kız çocuklarına yönelik ücretsiz futbol kursu başlattı.

Beylikova'da gençlerin spor faaliyetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan kurs, kız çocuklarına hem profesyonel bir eğitim imkanı sunuyor hem de sosyal bir ortam sağlıyor. Sahada ter döken sporculara motivasyon sağlamak amacıyla antrenman sonrasında dondurma ikramında bulunuluyor. "Kızlarımız sahada, geleceğimiz güvende" sloganıyla yürütülen çalışma, ilçedeki spor kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunmayı hedefliyor. - ESKİŞEHİR