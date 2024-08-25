Beyoğlu Belediyesi, Bursalı çiftçilerden temin edilen 25 ton domatesi ücretsiz olarak dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beyoğlu Belediyesi, Bursalı çiftçilerden temin edilen 25 ton domatesi ücretsiz olarak dağıttı

Beyoğlu Belediyesi, Bursalı çiftçilerden temin edilen 25 ton domatesi ücretsiz olarak dağıttı

Beyoğlu Belediyesi, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki çiftçilerden temin edilen 25 ton domatesi Sosyal Market aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıttı.

25.08.2024 16:07  Güncelleme: 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu Belediyesi tarafından Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki çiftçilerden temin edilen 25 ton domates Beyoğlu'nda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Beyoğlu Belediyesi, Bursalı domates çiftçilerini yalnız bırakmadı. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki çiftçilerden temin edilen ve tarlalarda kalan ve ziyan olmak üzere olan 25 ton domatesi Beyoğlu'nda Sosyal Market'ten yardım alan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmak üzere çiftçilerle anlaştı. Tırla İstanbul'a getirilen 25 ton domates, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Beyoğlu Belediyesi İşletmeler ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sosyal market tarafından ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı

Beyoğlu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Market'e ulaşan 25 ton domates, sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmek üzere paketlendi. Sosyal Market'ten yardım alan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılan domatesler, hem israf olmaktan kurtarıldı hem de çiftçilerin ve vatandaşların bir nebze de olsa yüzünü güldürdü.

"Asıl amaç köylüye ve çiftçiye destek olmak"

Beyoğlu Belediyesi İşletmeler ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Yılmaz, "Bursa'daki çiftçilerimize destek olmak amacıyla Sayın Belediye Başkanımız İnan Güney'in tasarrufuyla 25 ton domates getirdik. Tabi buradaki asıl amaç hem köylüye ve çiftçiye destek olmak hem de bu domatesleri Beyoğlu halkına ücretsiz olarak dağıtabilmek. Bu domatesler Sosyal Yardım Kartı alan, destekte bulunduğumuz hanelere gidecektir. Bu domatesler ilk olarak Sosyal Market'imize götürülerek orada paketlenerek muhafaza edilecek. Daha sonra da vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırılacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beyoğlu Belediyesi, Mustafakemalpaşa, istanbul, Beyoğlu, Ekonomi, Bursa, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beyoğlu Belediyesi, Bursalı çiftçilerden temin edilen 25 ton domatesi ücretsiz olarak dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 Günlerdir her yerde aranan minik Narin’in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu Günlerdir her yerde aranan minik Narin'in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
16:10 Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses! Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor
15:13 Skandal videoya savunması daha beter Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu Skandal videoya savunması daha beter! Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alper Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumruklamasına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alper Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumruklamasına ilk yorum
13:24 Orta Doğu alev alev İsrail uçakları Lübnan’ı vurdu, Hizbullah’ın yanıtı sert oldu Orta Doğu alev alev! İsrail uçakları Lübnan'ı vurdu, Hizbullah'ın yanıtı sert oldu
15:37 Amasya’nın 10 günlük suyu kaldı Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı
15:26 Jose Mourinho, Samet Akaydın’ın kalmasını istiyor Jose Mourinho, Samet Akaydın'ın kalmasını istiyor
14:52 Beşiktaş’ta deprem Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok
14:48 Başakşehir’de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı Başakşehir'de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı
14:47 Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerine itiraf etti: Ne anlaşması Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerine itiraf etti: Ne anlaşması
14:43 Murat Övüç’ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı
14:17 Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor?
14:16 Erzincan’da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
14:01 Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi
13:53 Attığı goller sitemi altüst etti Okan Buruk’tan Batshuayi kararı Attığı goller sitemi altüst etti! Okan Buruk'tan Batshuayi kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 17:21:15. #1.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu Belediyesi, Bursalı çiftçilerden temin edilen 25 ton domatesi ücretsiz olarak dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement