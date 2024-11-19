Beyoğlu Belediyesi'nin 'Ritim Beyoğlu' Grubu İlk Konserini Verdi - Son Dakika
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Beyoğlu Belediyesi'nin 'Ritim Beyoğlu' Grubu İlk Konserini Verdi

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Beyoğlu Belediyesi çalışanlarından oluşan 'Ritim Beyoğlu' müzik grubu, Türk sanat müziğinden modern müziğe uzanan geniş repertuvarıyla ilk konserini vererek dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Konserde, belediye başkanı ve diğer yetkililer de yer aldı.

19.11.2024 17:01  Güncelleme: 17:05
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(İSTANBUL)- Beyoğlu Belediyesi çalışanlarından oluşan "Ritim Beyoğlu" müzik grubu ilk konserini gerçekleştirdi. Türk sanat müziğinden modern müziğe bir çok parçayı seslendiren grup, dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Beyoğlu Belediyesi çalışanlarından oluşan "Ritim Beyoğlu" müzik grubu, ilk konserini verdi. Bilim Beyoğlu'nda gerçekleşen konserde, grup sergilediği canlı performansla beğeni topladı. Türk sanat müziğinden modern müziğe bir çok şarkı seslendiren grup, dinleyicilere müzik ziyafeti sundu. Konsere Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, belediye çalışanları ve mahalle muhtarları da katılarak gruba destek verdi

"Arkadaşlarımız belediyenin insana dokunan yüzünü bir kez daha gösterdi"

Konserin ardından Ritim Beyoğlu Grubu üyelerini sergiledikleri performanstan dolayı tebrik eden Başkan İnan Güney, "Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Belediyenin insana dokunan, insana hizmet eden ve insana sıcak gelen o yüzünü bir kez daha göstermiş oldu arkadaşlarım. Emek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum." dedi.

Grubun üyeleri belediye çalışanları

Beyoğlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünde bir araya gelen belediye işçileri tarafından kurulan Ritim Beyoğlu grubunun şefliğini Mesut Ulusan yapıyor. Vokalistliğini Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden Canan Yavuz'un yaptığı grupta; gitarda Destek Hizmetleri Müdürlüğünden Doğan Işık, kanunda Yazı İşleri Müdürlüğünden Veysel İliş, ritimde ise Zabıta Müdürlüğünden Doğukan Er yer alıyor.

Beyoğlu Belediyesi\'nin \'Ritim Beyoğlu\' Grubu İlk Konserini Verdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Beyoğlu Belediyesi'nin 'Ritim Beyoğlu' Grubu İlk Konserini Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu Belediyesi'nin 'Ritim Beyoğlu' Grubu İlk Konserini Verdi - Son Dakika
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