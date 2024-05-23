Beyoğlu Belediyesi Ortak Akıl Buluşmaları düzenliyor - Son Dakika
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Yerel

Beyoğlu Belediyesi Ortak Akıl Buluşmaları düzenliyor

Beyoğlu Belediyesi Ortak Akıl Buluşmaları düzenliyor

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu'nun geleceğini ilçe sakinleriyle birlikte şekillendirmek amacıyla Ortak Akıl Buluşmaları düzenleyecek. İlk buluşma 25 Mayıs Cumartesi günü Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

23.05.2024 14:36  Güncelleme: 14:38
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Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu'nun geleceğini ilçe sakinleriyle birlikte şekillendirmek amacıyla Ortak Akıl Buluşmaları düzenleyecek. Ortak Akıl Buluşmaları'nın ilki Başkan İnan Güney'in katılımıyla 25 Mayıs Cumartesi günü Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen İnan Güney, vatandaşlara seçim sürecinde verdiği bir sözü daha yerine getirdi. Beyoğlu Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Plan Çalışmaları kapsamında Beyoğlu'nun geleceğini ilçe sakinleriyle birlikte şekillendirmek amacıyla Ortak Akıl Buluşmaları düzenleyecek. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney katılımıyla gerçekleştirilecek olan buluşmalarda vatandaşlar talep ve önerilerini dile getirecekler.

Ortak akılla Beyoğlu'nun beş yıllık stratejik planları oluşturulacak

Beyoğlu'nun geleceğinin planlanacağı Ortak Akıl Buluşmaları'nın ilki 25 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Toplantıda not edilecek olan talep ve öneriler konu başlıklarına göre sınıflandırılarak ortak havuzda toplanacak. Buluşmaların devamında sivil toplum kuruluşları ve dernekler gibi ilçedeki tüm kurum ve kuruluşların talep ve önerileri de alınarak halkın tamamının Beyoğlu'nun geleceğinde söz sahibi olması sağlanacak. Ortak Akıl Buluşmaları ile elde edilen veriler doğrultusunda yol haritası belirlenerek Beyoğlu'nun beş yıllık stratejik planları oluşturulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beyoğlu Belediyesi Ortak Akıl Buluşmaları düzenliyor - Son Dakika

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