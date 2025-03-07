Beyoğlu'nda 8 Mart Etkinlikleri Yasaklandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda 8 Mart Etkinlikleri Yasaklandı

Beyoğlu\'nda 8 Mart Etkinlikleri Yasaklandı

Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm etkinliklerin 24 saat yasaklandığını duyurdu.

07.03.2025 16:46
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Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saat 08.00 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Beyoğlu Kaymakamlığı'nın internet sitesinden duyurulan kararda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saat 08.00 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.

"24 saat süreyle gösteri yürüyüşü gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır"

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden 8 Mart 2025 günü saat 19.30'da idaremiz Taksim, İstiklal Caddesi ve Sıraselviler Caddesi'nde toplanma çağrıları yapıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu yapılmak istenilen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/ç maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 8 Mart 2025 günü saat 08.00 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise, "8 Mart 2025 günü Beyoğlu ilçemiz dahilinde yapılmak istenilen yürüyüş, toplanma, oturma eylemi ve diğer vb. etkinliklerin ayrıca gün içerisinde aynı konunun devamı niteliğindeki gerçekleştirilmek istenen etkinliklerde ve eylemlerde alınacak emniyet tedbirler kapsamında saat 12.00 itibarıyla; Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın yaya trafiğinin kapatılması gerekirse kontrollü şekilde yaya girişleri yapılması, İstiklal Caddesi ve ara sokaklar ile Tünel Meydan ve çevresinin araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerin yapılması, Sıraselviler Caddesi ve ara sokakların araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerin yapılması, Karaköy Meydan ve çevresinin araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerin yapılması ayrıca gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak muhtemel tüm farklı konular da dahil yürüyüş, toplanma, oturma eylemi, basın açıklaması ve diğer vb. etkinliklerin yapılmak istenen yerlerde ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde yaya ve araç trafiğinin kapatılması gerekirse kontrollü şekilde yaya ve araç girişlerinin yapılması kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beyoğlu'nda 8 Mart Etkinlikleri Yasaklandı - Son Dakika

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