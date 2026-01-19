Beyoğlu'nda çocuklara karne hediyesi ücretsiz buz pisti - Son Dakika
Yerel

Beyoğlu'nda çocuklara karne hediyesi ücretsiz buz pisti

Beyoğlu\'nda çocuklara karne hediyesi ücretsiz buz pisti
19.01.2026 15:07  Güncelleme: 15:21
Beyoğlu Belediyesi, yarıyıl tatiline giren 6-14 yaş arasındaki çocuklar için Hasköy Sahili'nde ücretsiz buz pisti etkinliği düzenledi. Eğlenceli ve aktif bir tatil geçirmelerini hedefleyen etkinlik, 1 Şubat'a kadar devam edecek.

Beyoğlu'nda yarıyıl tatiline çıkan çocuklar Beyoğlu Belediyesi'nin kendileri için hazırladığı buz pistinde tatilin keyfini doyasıya yaşıyor. 6-14 yaş arası çocuklara ücretsiz buz pateni yapma imkanı sunan etkinlik tatil süresince devam edecek.

Beyoğlu Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocukların tatili hem eğlenceli hem de aktif geçirmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz Buz Pisti kurdu. Karne Neşesi etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen buz pisti, Hasköy Sahili'nde, Beyoğlu Belediyesi Yelken Okulu önünde hizmet vermeye başladı. İlk günden itibaren yoğun ilgi gören etkinlik çocukların eğlence duraklarından birisi oldu. Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu da pisti ziyaret ederek çocukların neşesine ortak oldu. 6-14 yaş arası çocukları ücretsiz olarak ağırlayan etkinlik, 1 Şubat'a kadar devam edecek.

Yarıyıl tatilinin en eğlenceli duraklarından birisi oldu

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte, ilk defa buz pateniyle tanışan çocuklara önce temel buz pateni eğitimi veriliyor. Ardından kendileri için ücretsiz olarak temin edilen ekipmanlarla buz pistine çıkan çocuklar, patenle kaymanın keyfini yaşıyor. Etkinliğe katılım için kayıtlar Beyoğlu App üzerinden yapılabiliyor. Seanslar kontenjanla sınırlı olup, yoğunluk oluşmaması ve tüm vatandaşların eşit şekilde başvuru yapabilmesi amacıyla her gün yalnızca iki gün sonrasına ait seanslar başvuruya açılıyor. Beyoğlu Belediyesi'nin yarıyıl tatiline özel olarak hazırladığı bu etkinlik, çocukların sosyal, fiziksel ve sportif gelişimlerine katkı sunmayı hedeflerken, tatilin en eğlenceli duraklarından birisi olmaya da devam ediyor.

"Çok güzel bir karne hediyesi oldu"

Buz pateni yapmaya gelen çocuklar yaşadıkları heyecanı anlattı;

"Ben bu etkinliği çok beğendim. Geçen sene de arkadaşım gibi buradaydım ben. Hocalarımız da çok iyi. Bence çok güzel bir karne hediyesi oldu."

"Kayarken çok eğleniyorum. Arada bir düşsem de çok eğlenceli. Öğretmenler de yardımcı oluyor ve kaymayı çok seviyorum. Normalde başka sporla ilgileniyordum ama canım sıkıldıkça kayıyorum. Bence çok güzel."

"Çok güzel buldum. Çok eğlenceli. Buz patenini çok seviyorum."

"Çocuklar eğlendikçe bizler de çok mutlu oluyoruz."

Çocuklarını buz patenine getiren aileler de etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdiler;

"15 tatilde çocukların çok fazla umutları var, beklentileri var. O beklentileri karşılamak için de maddi açıdan çok ciddi bir meblağımız yok. Bu yüzden de onlara eğlence katabilmemiz için ilk yaptım şey ücretsiz etkinlikler. Bu tip etkinlikler çocuklara hem eğitim veriyor hem de eğlence veriyor. Bugün bizim ilk paten deneyimimizdi. Bu deneyim için de inanılmaz mutluyuz."

"Biz geçen sene de gelmiştik. Bu sene de keza çok memnunuz. Çocuklarımız için bizim elde edemeyeceğimiz, yer ve mekanlar olarak ayağımıza kadar gelen bir hizmet. Çok memnunuz. Çok mutlu oluyorlar. Çocuklar eğlendikçe bizler de çok mutlu oluyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

