Beyoğlu\'nda Dünya Alzheimer Günü Etkinliği Düzenlendi

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Beyoğlu'nda düzenlenen Dünya Alzheimer Günü Etkinliğinde, alanında uzman akademisyenler ve sanatçılarla bir araya gelen vatandaşlar alzheimer hastalığının seyri ve alınabilecek tedbirlerle ilgili bilgilendirildi.

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla, Beyoğlu'nda toplumu Alzheimer hastalığı üzerine bilinçlendirmek ve 65 yaş üstü bireyleri beyin sağlığını korumaya özendirmek amacıyla 'Dünya Alzheimer Günü Etkinliği' düzenlendi. Türkiye Alzheimer Derneği Marmara Şubesi ve Beyoğlu Belediyesi işbirliğinde Bilim Beyoğlu'nda gerçekleştirilen erkinlikte, alanında uzman akademisyenler ve sanatçılar vatandaşlarla bir araya getirildi.

Hasta ve hasta yakınlarına alzheimer seviye testi yapıldı

Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç ve Marmara Şube Başkanı Prof. Dr. Aslı Demirtaş Tatlıdede ile alanında uzman akademisyenlerin katıldığı etkinlikte, hastalığın seyri ve alınabilecek tedbirler katılımcılarla paylaşıldı. Etkinlikte, Prof. Dr. Başar Bilgiç'in, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney adına takdim ettiği plaketi Beyoğlu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Murat Aydın aldı. Canlı müzik ve ikramların ardından, etkinliğe katılan hasta ve hasta yakınlarına Alzheimer Seviye Testi yapıldı. - İSTANBUL