Beyoğlu'ndan anlamlı yerli malı haftası davranışı - Son Dakika

Diyarbakır'da 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle sergilenen ve kadınların el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan etkinliğe AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun anlamlı davranışı damga vurdu.

Eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte etkinliği ziyaret eden Beyoğlu, her starttan alışveriş yapıp ihtiyaç sahipleri ikram ederek anlamlı bir davranışta bulundu. Diyarbakır'da 'Tutum, Yatırım ve Türk Malı Haftası' sergilenen etkinlikte Aile Destek Merkezleri ve AK Parti İl ve ilçe teşkilatlarına bağlı kadın kolları başkanlıklarının desteğiyle kadınlar tarafından hazırlanan ürünler görücüye çıktı.

Kadınların el emeği ve göz nuru ürünlerinden oluşan giyecek, yiyecek ve hediyelik eşya çeşitlerinin sergilendiği sergiyi ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte bütün stantları gezerek ortaya koydukları emekten dolayı emekçi kadınları tebrik etti.

Kadınların bu çabasının milli ekonomi ve yerli malına olan destek nedeniyle değerli olduğunu dile getiren Başkan Beyoğlu, ihtiyaç sahiplerine ikram edilmek üzere bütün stantlardan toplu alışveriş yaptı. Emekçi kadınlar, anlamlı davranışından dolayı Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti. - DİYARBAKIR