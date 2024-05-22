Beyoğlu Belediyesi ve Genç Sanatçılar ArtContact İstanbul Fuarı'na Katılıyor - Son Dakika
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Beyoğlu Belediyesi ve Genç Sanatçılar ArtContact İstanbul Fuarı'na Katılıyor

Beyoğlu Belediyesi ve Genç Sanatçılar ArtContact İstanbul Fuarı\'na Katılıyor

Beyoğlu Belediyesi, İstiklal Sanat Galerisi ve Beyoğlu'nda atölyesi bulunan 12 genç sanatçı ile birlikte ilk kez ArtContact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'na katılacak. Fuarda, Beyoğlu'nun zengin kültürel dokusunun paylaşılacağı oturum da düzenlenecek.

22.05.2024 16:01
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Beyoğlu Belediyesi, İstiklal Sanat Galerisi ve Beyoğlu'nda atölyesi bulunan 12 genç sanatçı ile birlikte ilk kez ArtContact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'na katılacak. Beyoğlu'nun zengin kültürel dokusunun katılımcılarla paylaşılacağı fuarda, "Edebiyattan Plastik Sanatlara Bir sanat Merkezi Olarak Beyoğlu" konulu oturum da düzenlenecek.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan ArtContact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 23-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. 100'ü aşkın katılımcının çatısı altında 40'dan fazla ülkeden sanatçının binlerce eserinin sergileneceği fuarda söyleşiler, konserler, konferanslar, workshoplar ve projeler yer alacak. Dünyanın dört bir yanından gelen galeriler ve sanatçıların eserlerini sergileyeceği Fuara Beyoğlu Belediyesi de bu yıl ilk kez İstiklal Sanat Galerisi ve Beyoğlu'nda atölyesi bulunan 12 genç sanatçıyla birlikte katılım sağlayacak.

Beyoğlu'nun Zengin Kültürel Dokusu Katılımcılarla Paylaşılacak

ArtContact İstanbul, yalnızca galeri ve koleksiyonerlerin değil, sanata ilgi duyan herkesin katılabildiği, sanatçılarla bir araya gelip, sohbet edebildiği ve projeler üretebildiği bir organizasyon olma amacı da taşıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek panelde, Beyoğlu'nun zengin kültürel dokusunun katılımcılarla paylaşılacağı "Edebiyattan Plastik Sanatlara Bir sanat Merkezi Olarak Beyoğlu" konulu oturum düzenlenecek. 24 Mayıs Cuma günü saat 16.00 da başlayacak oturuma Sanat Tarihçisi, Yazar Aslı Bora konuşmacı olarak katılacak. Fuar, 23-26 Mayıs tarihlerinde 11.00-20.00 saatleri arasında tüm ziyaretçilere açık olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beyoğlu Belediyesi ve Genç Sanatçılar ArtContact İstanbul Fuarı'na Katılıyor - Son Dakika

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