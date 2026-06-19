Beypazarı\'ndaki arama çalışmalarına Eskişehir\'den katılan ekipler döndü

Beypazarı'nda kayıp olan Arif Uysal'ın arama çalışmalarına Eskişehir'den katılan 27 personel, şahsın cansız bedenine ulaşılmasının ardından şehre geri döndü.

Beypazarı'nın Karaşar Mahallesi'nde yaşayan Arif Uysal, 5 gün önce Çukurören Yaylası'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) talebi üzerine arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Eskişehir'den AFAD, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinden toplam 27 personel ve 5 araç görevlendirildi. Kayıp olarak aranan şahsın cenazesi, dün akşam saatlerinde Dikenli Deresi'nde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, görevini tamamlayan ekipler Eskişehir'e dönüş yaptı. - ESKİŞEHİR