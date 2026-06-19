Beypazarı'ndaki arama çalışmalarına Eskişehir'den katılan ekipler döndü - Son Dakika
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Beypazarı'ndaki arama çalışmalarına Eskişehir'den katılan ekipler döndü

Beypazarı\'ndaki arama çalışmalarına Eskişehir\'den katılan ekipler döndü
19.06.2026 10:42  Güncelleme: 10:43
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Beypazarı'nda 5 gün önce yürüyüşe çıkıp kaybolan Arif Uysal'ın cansız bedeni Dikenli Deresi'nde bulundu. Arama çalışmalarına Eskişehir'den katılan 27 personel görevini tamamlayarak şehre döndü.

Beypazarı'nda kayıp olan Arif Uysal'ın arama çalışmalarına Eskişehir'den katılan 27 personel, şahsın cansız bedenine ulaşılmasının ardından şehre geri döndü.

Beypazarı'nın Karaşar Mahallesi'nde yaşayan Arif Uysal, 5 gün önce Çukurören Yaylası'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) talebi üzerine arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Eskişehir'den AFAD, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinden toplam 27 personel ve 5 araç görevlendirildi. Kayıp olarak aranan şahsın cenazesi, dün akşam saatlerinde Dikenli Deresi'nde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, görevini tamamlayan ekipler Eskişehir'e dönüş yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Arif Uysal, Beypazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beypazarı'ndaki arama çalışmalarına Eskişehir'den katılan ekipler döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beypazarı'ndaki arama çalışmalarına Eskişehir'den katılan ekipler döndü - Son Dakika
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