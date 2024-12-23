Beyşehir\'de Anneler İçin Uyuşturucu ile Mücadele Semineri Düzenlendi

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen eğitim seminerinde uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelede annelerin de desteğine ihtiyaç olduğu belirtildi.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde "En İyi Narkotik Polisi; Anne" konulu eğitim semineri gerçekleştirildi. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Salih Baysal'ın da izlediği seminere annelerin de katılımı yoğun oldu. Salonu dolduran annelerin teşkilatın yürüttüğü mücadelede vereceği desteğin çok önemli olduğu vurgulandı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde narkotik suçlarla mücadele dairesi başkanlığınca çocuklarda ve gençlerde uyuşturucu ve zararlı madde kullanımının önüne geçmek, mücadelede annelerin farkındalığının artırılması ve anne duyarlılığından hareketle güvenlik kuvvetlerine katkı vermek amacıyla 81 ilde başlatılan "En İyi Narkotik Polisi; Anne" konulu eğitim seminerleri Beyşehir'de de düzenleniyor.

Beyşehir'de annelere yönelik seminerde, zararlı madde kullanımının toplumlar üzerindeki sosyal, ekonomik ve sağlık alanındaki yıkıcı etkilerine dikkat çekilirken, bağımlılığın genç nesilleri ve ülkelerin kalkınma düzeylerini tehdit ettiği de kaydedildi. Sunumda dünyanın dört bir yanında toplumların karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan birinin zararlı madde kullanımı ile bunun yol açtığı sosyal, ekonomik ve sağlık boyutlarındaki yıkıcı etkilerine dikkat çekildi. Sunumda kolluk tarafından yürütülen bu mücadelede annelerin de desteğine ihtiyaç duyulduğunun altı çizilirken, hedefin "uyuşturucuya hayır' diyebilen bir toplum inşa etmekle birlikte, kullanıcılığının da önüne geçilmesi olduğu aktarıldı. Programın sonunda salonu dolduran anneler tarafından yöneltilen konuya ilişkin sorular da cevaplandırıldı. - KONYA