Beyşehir\'de Arı Varlığı ve Destekleme Çalışmaları Devam Ediyor

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Konya'nın Beyşehir ilçesinin bal arısı varlığı ve potansiyelinin güncellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, kurumda çalışan görevliler tarafından ilçe genelinde bulunan arılıkların ziyaret edildiği belirtildi. Açıklamada, 2024 yılı arılı kovan desteklemeleri kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde arıcılarla buluşulduğu belirtilerek, "Bu çerçevede yürüttüğümüz arılı kovan tespit ve sayım çalışmalarımız devam etmektedir. Bu gezi ve ziyaretlerimizde yetiştiricilerimizin varsa talep ve istekleri de değerlendirilmiştir. İşletmelerde karşılaşılan herhangi bir olumsuzluk durumu olması halinde arıcılarımızın il ve ilçe müdürlüklerimizin ilgili birimlerinden teknik destek alabileceklerine yönelik bilgilendirmelerde de bulunulmuştur" denildi. - KONYA