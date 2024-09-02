Beyşehir'de Arı Varlığı ve Destekleme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beyşehir'de Arı Varlığı ve Destekleme Çalışmaları Devam Ediyor

Beyşehir\'de Arı Varlığı ve Destekleme Çalışmaları Devam Ediyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, arı varlığı ve potansiyelinin güncellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, arılı kovan desteklemeleri kapsamında yapılan ziyaretlerde arıcılarla bir araya gelindiğini ve ihtiyaçların değerlendirildiğini açıkladı. Ayrıca, arıcıların karşılaştıkları olumsuzluklar için teknik destek alabilecekleri belirtildi.

02.09.2024 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinin bal arısı varlığı ve potansiyelinin güncellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, kurumda çalışan görevliler tarafından ilçe genelinde bulunan arılıkların ziyaret edildiği belirtildi. Açıklamada, 2024 yılı arılı kovan desteklemeleri kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde arıcılarla buluşulduğu belirtilerek, "Bu çerçevede yürüttüğümüz arılı kovan tespit ve sayım çalışmalarımız devam etmektedir. Bu gezi ve ziyaretlerimizde yetiştiricilerimizin varsa talep ve istekleri de değerlendirilmiştir. İşletmelerde karşılaşılan herhangi bir olumsuzluk durumu olması halinde arıcılarımızın il ve ilçe müdürlüklerimizin ilgili birimlerinden teknik destek alabileceklerine yönelik bilgilendirmelerde de bulunulmuştur" denildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Beyşehir, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yerel, Tarım, konya, Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beyşehir'de Arı Varlığı ve Destekleme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:50 Narin Güran’ın Kaybolması ile İlgili Muhtar Tutuklandı Narin Güran'ın Kaybolması ile İlgili Muhtar Tutuklandı
16:20 Narin Güran’ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı Narin Güran'ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı
16:06 İzmir’e dehşeti yaşatan zanlı, 20 sene önce de cinayet işlemiş İzmir'e dehşeti yaşatan zanlı, 20 sene önce de cinayet işlemiş
15:22 Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası
12:56 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
09:48 Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener’e tokat attı Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener'e tokat attı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
09:25 Geceye damga vurmuştu Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi Geceye damga vurmuştu! Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi?
09:04 Küresel kriz onları da vurdu 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
08:29 Narin’in gözaltındaki amcasını Ankara’dan gelen özel ekip sorguluyor Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor
07:48 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 18:09:49. #1.11#
SON DAKİKA: Beyşehir'de Arı Varlığı ve Destekleme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement