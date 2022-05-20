Beyşehir'de geleneksel şenlikte uçurtmalar yarıştı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen şenlikte uçurtmalar yarıştı.

Beyşehir'in Üzümlü Mahallesindeki Şehit Mehmet Ümütkesmez İlkokulu tarafından bu yıl 6'ıncısı gerçekleştirilen geleneksel uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Üzümlü futbol sahasındaki etkinliğe öğrencilerin yanı sıra öğrenci velilerinin ilgisi de yoğun oldu. Şenlikte, gökyüzünde uçurulan uçurtmaları en yükseğe çıkarabilmenin mücadelesi verildi. Etkinlikle ilgili konuşan Okul Müdürü Nevzat Bilgiç, öğrencilerinin kaynaşmasına ve sosyalleşmesine yönelik bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Bilgiç, "Şenliğimizde öğrencilerimiz ve velilerimizin yaptığı uçurtmaları büyük bir coşkuyla uçurduk. Şenliğimize, 360 öğrencimiz, 140 velimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Konya el ele' projesiyle Sevindik İlkokulu öğrencileri ve öğretmenlerinin de aralarında olduğu toplamda 565 kişilik bir katılım oldu. Etkinlik sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Müzik ve farklı yarışmalar da yapılarak öğrenci-öğretmen-veli kaynaşması sağlandı. Şenliğimize katkı ve destek sağlayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - KONYA