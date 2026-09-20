Beyşehir\'de kaybolan 3 altın bileziği çoban Mustafa Demir 5 ay sonra buldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kuzugöbeği mantarı toplamak için çıktığı dağlık ve ormanlık alanda 5 ay önce 3 altın bileziğini kaybeden Hatice Kaplan, umutların tükendiği bir anda gelen haberle büyük sevinç yaşadı. Kaybolan bilezikler, bölgede keçi otlatan bir çoban tarafından bulunarak sahibine ulaştırıldı.

Antalya'da yaşayan Hatice Kaplan, kuzugöbeği sezonu nedeniyle 26 Nisan'da memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Çetmi Mahallesi'ne geldi. Kaplan, mantar aramak için çıktığı yaklaşık bin 400 rakıma sahip dağlık ve ormanlık alanda kolundaki 3 altın bileziği çıkararak çantasına koydu. Ancak bilezikler bir süre sonra çantadan düşerek kayboldu. Yakınlarının da katılımıyla bölgede günlerce süren arama yapan aile, bileziklerin bulunması için duyurular yaptı. Ancak tüm çabalara rağmen 30 gram ağırlığındaki 3 bilezik bulunamadı. Bir süre sonra aramalardan sonuç alınamayınca Kaplan, bileziklerinin bulunmasından ümidini keserek Antalya'ya döndü.

5 ay sonra çoban buldu

Aylar sonra aileyi sevindiren haber, komşu ilçe Derebucak'tan geldi. Göynem Mahallesi'nde çobanlık yapan Mustafa Demir, keçilerini otlattığı sırada komşu mahalle olan Çetmi Mahallesi sınırındaki dağlık alanda bir ağacın dibinde 3 altın bilezik buldu. Bileziklerin sahibini öğrenmek ve kendisine ulaştırmak için araştırma yapan Demir, bölgenin Beyşehir'in Çetmi Mahallesi'ne yakın olması üzerine olayı bilen bazı mahalle sakinlerinin de yardımıyla aileye ulaşmayı başardı. Demir, bulduğu bilezikleri Hatice Kaplan'ın ağabeyi Ali İhsan Kaplan'a teslim etti.

Bilezikleri sahibine ulaştırmanın mutluluğunu yaşayan Mustafa Demir, kendisine herhangi bir karşılık verilmesini istemedi. Ancak aile, örnek davranışından dolayı Demir'e gönüllerinden kopan 2 çeyrek altını hediye etti. "Bu yaşımıza geldik, biz haram yemedik, yemeyiz de inşallah" diyen Mustafa Demir, bilezikleri bulduğunda sahibine ulaştırmak istediğini belirterek, "Yeter ki bizler gibilerinin eline geçsin. Sevinmiştim, mutlaka ablamız da sevinmiştir. Helalmiş, nasipmiş, geriye döndü" ifadelerini kullandı.

"Hala vicdan sahibi güzel insanlar var"

Hatice Kaplan'ın ağabeyi Ali İhsan Kaplan da bileziklerin 5 ay sonra bulunmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Bileziklerin kaybolduğu günlerde defalarca arama yaptıklarını ancak sonuç alamadıklarını anlatan Kaplan, Mustafa Demir'in bilezikleri karşılık beklemeden bulup kendilerine ulaştırdığını belirtti. Kaplan, "Bilezikleri bulmuş, biz de olayı bilen ve duyan bazı köylülerimizin vasıtasıyla kendisine ulaştık. Karşılık beklemeden bilezikleri buraya kadar getirmiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sevindim. Bir de şuna sevindim; hala ülkemizde vicdan sahibi güzel insanların olmasına sevindim. Ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz adına bu durum bizleri ayrıca sevindirdi ve umutlandırdı. Allah razı olsun kendisinden. Kendisine minnettarız" dedi.

Kaplan, ardından Mustafa Demir'e 2 çeyrek altın hediye etti.