Beyşehir'de üniversiteli öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine anlamlı yardım - Son Dakika
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Beyşehir'de üniversiteli öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine anlamlı yardım

15.04.2022 10:01
Beyşehir'de üniversiteli öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine anlamlı yardım

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurtlarında kalan ilçedeki farklı yükseköğrenim kurumlarında öğrenim gören üniversiteli öğrenciler, ihtiyaç sahibi ailelere yardım edebilmek için kampanya düzenledi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurtlarında kalan ilçedeki farklı yükseköğrenim kurumlarında öğrenim gören üniversiteli öğrenciler, ihtiyaç sahibi ailelere yardım edebilmek için kampanya düzenledi.

Yurtlarda kalan Tuğba Kaya, Güldeste Özdemir, Caner Sağlam ve Yiğit Mete Han adlı öğrenciler, ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımında bulunmak maksadıyla sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde düzenlediği kampanya çerçevesinde, kampanyaya destek olmak isteyen ailelerle bir araya geldi. Üniversiteli öğrenciler, bağışı yapılan giyim malzemelerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması amacıyla ilçede bulunan bir yardım kuruluşuna teslim etti. Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürü Mustafa Songül, yardım kampanyasını düzenleyen öğrenciler ile kampanyaya destek olan Beyşehirlilere teşekkür etti. - KONYA

Beyşehir'de üniversiteli öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine anlamlı yardım

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Yurtlar Kurumu, Mete Han, Kredi, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beyşehir'de üniversiteli öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine anlamlı yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyşehir'de üniversiteli öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine anlamlı yardım - Son Dakika
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