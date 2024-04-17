Beyşehir'deki Balık İşleme Tesisleri ve Satış Yerleri Denetlendi - Son Dakika
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Beyşehir'deki Balık İşleme Tesisleri ve Satış Yerleri Denetlendi

Beyşehir\'deki Balık İşleme Tesisleri ve Satış Yerleri Denetlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan tatlı su ve deniz balığı işleme tesisleri ile su ürünleri satış yerleri denetlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, balık satışlarının menşei belgeleri ve uygun ölçülerde yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.

17.04.2024 15:28
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren tatlı su ve deniz balığı işleme tesisleri ile su ürünleri satış yerleri denetlendi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İlçe Müdürlüğünce su ürünlerine yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız olarak sürdüğü belirtildi. Açıklamada, sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir gıda arzının sağlanabilmesi için ilçedeki perakende satış yerleri ile balık işleme tesislerinin su ürünleri kontrol ekipleri tarafından denetime tabi tutulduğu vurgulanarak, "Denetimlerde menşei belge kontrolü ve uygun ölçülerde balık satışı yapılıp yapılmadığı kontrol edilmiş olup, 1380 sayılı su ürünleri kanunu kapsamında gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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