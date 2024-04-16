Beyşehir'deki Gıda İşletmeleri Denetlendi - Son Dakika
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Beyşehir'deki Gıda İşletmeleri Denetlendi

Beyşehir\'deki Gıda İşletmeleri Denetlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, gıda üretimi ve satışı yapan işletmeler denetime tabi tutuldu. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol görevlileri, hijyen ve ürün saklama şartlarının kontrol edildiği denetimlerini sürdürdü. Vatandaşlar, herhangi bir problemle karşılaştıklarında Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait 174 Alo Gıda hattını arayabilirler.

16.04.2024 18:00
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, gıda üretimi ve satışı yapan işletmeler denetime tabi tutuldu.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol görevlileri, geride kalan Ramazan Bayramının ardından da gıda güvenliğine yönelik denetimlerini sürdürdü. Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen ve ürün ile malzemeleri saklama şartlarının kontrol edilerek satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğunun incelendiği belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, satan iş yerleri ile toplu tüketim yerlerinin resmi kontrol ve denetimleri aralıksız olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 174 Alo Gıda hattını arayabilir" denildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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