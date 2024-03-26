Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi\'ne Cami Temeli Atıldı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'ne yapılan caminin temeli dualarla atıldı.

Beyşehir- Seydişehir karayolu üzerinde kurulu bulunan ve farklı sektörlerde çok sayıda fabrikanın faaliyet gösterdiği Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde ihtiyaç duyulan caminin temeli dualar eşliğinde atıldı. Temel atma töreninde konuşan İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından inşa ettirilecek olan cami hakkında bilgiler verirken hayırseverlere de yardım ve desteklerinden ötürü teşekkür etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dua sonrası caminin temeline protokol tarafından butona basılarak ilk harç gönderildi.

Temel atma törenine, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, Beyşehir OSB Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Sevimli, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı. - KONYA