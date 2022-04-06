Beytüşşebap'ta her gün 300 aileye sıcak ekmek - Son Dakika
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Beytüşşebap'ta her gün 300 aileye sıcak ekmek

06.04.2022 10:46
Beytüşşebap'ta her gün 300 aileye sıcak ekmek

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ramazan ayında 300 aileye her gün sıcak ekmek dağıtılıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ramazan ayında 300 aileye her gün sıcak ekmek dağıtılıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) merkez ve köylerde ihtiyaç sahibi 300 aileye sıcak ekmek dağıtıyor. Ramazan ayı boyunca her gün sıcak ekmekleri fırından sosyal vefa ekipleri, ev ev dolaşarak ekmek ve nakdi yardımları dağıtıyor. Vakıf Müdürü Ali Uçar, ilçe genelinde Kaymakam Hasan Uğuz'un talimatlarıyla 300 aileye her gün sıcak ekmek dağıtımı yaptıklarını, durumu iyi olmayan ailelere de sosyal vefa ekipleri nakdi yardımlar yaptığını ifade etti. - ŞIRNAK

Beytüşşebap'ta her gün 300 aileye sıcak ekmek

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Beytüşşebap, Ramazan, Şırnak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beytüşşebap'ta her gün 300 aileye sıcak ekmek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beytüşşebap'ta her gün 300 aileye sıcak ekmek - Son Dakika
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