Beytüşşebap\'ta Öğretmen ve Öğrencilerle İftar Programı

Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamı, öğretmen ve öğrencilerle iftarda buluştu.

Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, Alay Komutanı Albay Hüseyin Serin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rahmi Serkan Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Özdemir, Ayvalık köyündeki Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Anadolu Lisesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Köy okullarında görev yapan öğretmen ve yurtlarda kalan öğrencilerle iftar açıldı. Kaymakam Taşkıran, ilçede eğitim veren öğretmenlerle yakından ilgilendiklerini belirterek, "Hangi okulda bir eksiklik var gidermeye çalışıyoruz. Ramazan ayında öğretmenlerin düzenlediği programa davet edildik. Yeni atanan öğretmen arkadaşlarımız var onlar içinde iyi olmuş oldu. Civar köy okullarından gelen bütün öğretmenler tanışma şansı oldu. Bu tür faaliyetlerin devamlılığı hepimiz için iyi olacaktır" dedi. - ŞIRNAK