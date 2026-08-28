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Biber Fiyatları İkiye Katlandı

Biber Fiyatları İkiye Katlandı
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Osmaniye'de salçalık biber fiyatları geçen yıla göre iki kat arttı, vatandaşlar dertli.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde salçalık biber alan vatandaşlar, geçen yıla göre fiyatların ikiye katlanmasından dert yandı. Biber satıcıları ise maliyetlerin arttığını belirterek, "Vatandaşın bize biraz hak vermesi lazım" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yüksek enflasyonun etkisiyle oluşan hayat pahalılığı yurttaşların temel gıdaya erişimini gün geçtikçe zorlaştırıyor. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde salçalık biber hazırlama dönemi başlamasıyla, tarlada toplanan biberlerin tezgahlarda satışına başlandı. Semt pazarına gelen yurttaşlar biberin pahalılığından dert yakınırken, satıcılar ise artan maliyet karşısında yaşadıkları sorunları dile getirdi.

Geçen yıl 17 liradan satışa sunulan biberin bu yılki fiyatının 35 lira olmasına tepki gösteren yurttaşlar, biber salçası yapamaz hale geldiklerini söyledi.

"ARTIK GEZECEĞİZ NERESİ UYGUN VERİRSE ORAYA BAKACAĞIZ"

Semt pazarında bütçesine uygun biber almak için gezdiğini söyleyen bir yurttaş, "Biber almaya geldim, fiyatlar çok pahalı. Geçen sene 17-18 liraya aldık şimdi 35-37 lira diyorlar. Ne yapacağız artık gezeceğiz neresi uygun verirse oraya bakacağız. Salçasız olmaz illaki yapacağız" dedi.

Emekli bir yurttaş ise "Biber almaya geldim. Alamıyoruz baksana pahalı. 35 lira diyorlar ne yapacağız bilmiyorum biraz ikram eder inşallah. SSK emeklisiyim maaşım 20 bin lira. Biber almaya çalışacağız işte" ifadesini kullandı.

GEÇEN YILA ORANLA ALIMLAR YARI YARIYA AZALDI

Esnaf ise artan maliyetler nedeniyle fiyatların yükseldiğini dile getirdi. Yakıt ve işçi giderlerinin yüksek olduğunu aktaran esnaf, "Geçen yıl Karaisalı biberi 22 liraydı köy biberi de 12- 13-14 lira fiyat bandındaydı. Geçen yıl mazot litresi 42-43 liraydı şu an 83-84 lira. Halde biber fiyatları 34-35 lira, köy biberleri de 25-26 lira olarak devam ediyor. Vatandaş haliyle tepkili 'geçen yıl 14-15 liraya aldık bu sene 35 lira, geçen 20 liraya aldığımız biberler bu sene 33-34-35 lira' diyor bundan dolayı vatandaşlar tepkili. 100 kilo biber alacak adam yarısını almaya başladı. Bu da bizim işimizi olumsuz yönde etkiliyor. Bu konuyla alakalı vatandaşın da bize biraz hak vermesi lazım. Tabii ki şu an piyasa durgun herkes görüyor" diye konuştu

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Biber Fiyatları İkiye Katlandı - Son Dakika

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