Bıçak Bileme Ustası Erhan Erdoğan'ın Tutkusu - Son Dakika
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Bıçak Bileme Ustası Erhan Erdoğan'ın Tutkusu

Bıçak Bileme Ustası Erhan Erdoğan\'ın Tutkusu
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82 yaşındaki Erhan Erdoğan, bıçak bileme zanaatini sırf sevgiyle sürdürüyor, gençlere çalışmayı tavsiye ediyor.

Eskişehir'deki Sıcak Sular Çarşısı'nın en yaşlı esnaflarından olan ve yıllardır gönlünü verdiği bıçak bileme zanaatını tutkuyla sürdüren 82 yaşındaki Erhan Erdoğan, "Bu işi para için değil, gerçekten sevdiğimiz için yapıyoruz" dedi.

Bıçak bileme ustası Erhan Erdoğan, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi'nde bulunan Sıcak Sular Çarşısı'nda yaklaşık 40 yıldır dükkan işletiyor. Çarşının en yaşlı esnaflarından birisi olan Erdoğan, emekli olmasına rağmen her gün dükkanını açmaya devam ediyor. Bu işi para için değil, gerçekten sevdiği için yaptığını vurgulayan Erdoğan, mesleğine tutkuyla olan bağlılığı ile görenlerin takdirini topluyor.

"Evde vakit geçiremiyorum, duramıyorum"

Karapınar Mahallesi'nde oturan zanaatkar Erhan Erdoğan, her sabah saat 08.30 sıralarında işinin başında olduğunu, 17.00 gibi ise dükkanını kapattığını söyledi. Bıçak bilemek zor da olsa alıştığını ifade eden Erdoğan, "Bu bizim mesleğimiz olduğu için zor gelmiyor. Bıçak bileme ve şemsiye tamiri yapıyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret ediyoruz. Sigorta ile emekli oldum. Para için değil, gerçekten sevdiğimiz için bu işi yapıyoruz. Çok şükür para sıkıntım yok. Hem emekliyiz hem de kiraya verdiğimiz dairemiz var. Evde vakit geçiremiyorum, duramıyorum. İşimi yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Allah'a çok şükür sağlığım yerinde, sadece dizlerimde sıkıntı var. Gençlere tavsiyem, herkes çalışsın, çalışmak güzel bir şey" diye belirtti.

Kaynak: İHA

Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bıçak Bileme Ustası Erhan Erdoğan'ın Tutkusu - Son Dakika

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