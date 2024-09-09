Bıçakla Gasp Yapan 3 Kişi Tutuklandı

Yerel

Bıçakla bir vatandaşı tehdit ederek telefonunu gasp eden 3 kişi tutuklandı

İZMİR - İzmir'de bir vatandaşı bıçakla tehdit ederek cep telefonunu gasp eden üç zorba, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Konak ilçesinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince sahil bölgesinde 3 şüphelinin bıçakla tehdit etmek suretiyle bir vatandaşın cep telefonunu gasp ettiklerini tespit etti. Yapılan geniş çaplı çalışmalar sonucunda E.A, U.Y ve yabancı uyruklu S.A olduğu tespit edilen şüpheliler yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.